В двухмиллионном Минске едва можно насчитать десяток круглосуточных магазинов, причем большинство из них - небольшие универсамы. Единственный круглосуточный гипермаркет - это ProStore в Малиновке. Мы зашли туда после полуночи, чтобы посмотреть, кому и какие покупки нравится делать в то время, пока город спит.





Несмотря на позднее время, на парковке рядом с гипермаркетом в Малиновке практически нет свободных мест. К входу подъезжает такси – за покупками приехала молодая пара, водитель остается ждать и делает музыку громче. Мужчина средних лет, видимо, возвращается с пробежки и тоже сворачивает в магазин. Ему навстречу выходит компания молодежи с тележкой, нагруженной пакетами.

– До часа всегда приходит много людей, потому что еще работает метро, – встречает у входа в зал заведующая секцией Fresh Анна Камяк. – Но, независимо от потока покупателей, все отделы работают круглосуточно. Функционал магазина не отличается от дневного – тот же ассортимент, те же акции. Покупатели приходят разные – и семьи с детьми, и молодые пары, и студенты, и пенсионеры. На мой взгляд, приобретают чаще всего товары быстрого приготовления. Хотя вообще покупают все.





У сотрудников магазина, которые заступают в ночную смену, рабочий день начинается в восемь вечера.

– В кулинарии всегда есть покупатели, так что не до сна, ­– отшучивается продавец отдела Fresh Екатерина Гавриш. – У меня чаще всего берут то, чем можно сразу перекусить – булочки, смаженки, котлеты. Ближе к утру многие покупают «ссобойки» на работу. Мне запомнилось, как однажды ночью на двух автобусах приехали хоккейные болельщики. И все они пришли к нам покупать булочки и сосиски и просили сразу же все разогреть. Представляете, сколько сразу покупателей?





«На полный желудок всегда делаешь меньше покупок»

Около часа ночи. В хлебном отделе встречаем молодую пару – Катю и Никиту.

– У меня рабочий день заканчивается в пять часов, но в это время мне не нравится ходить в магазин – везде толпы людей, на дорогах пробки, поэтому часто ездим за покупками поздним вечером, ­– говорит Никита. – Мы живем в районе тракторного завода, специально приезжаем сюда, чтобы спокойно купить себе все, что нужно. На машине дорога занимает 10-15 минут, а с большими пакетами в общественном транспорте все равно ведь не поедешь.





– Мы не любим торопиться и всегда собираемся выйти куда-то очень долго, в магазин решаем поехать обычно часам к одиннадцати, поэтому круглосуточный магазин – это то, что нам нужно, – подхватывает Катя. ­– Сейчас хотим купить молока, картошки, лука – в общем, на неделю вперед закупаемся, чтоб часто не ездить за продуктами.

– Тут еще можно и перекусить в кафе или пиццерии, а на полный желудок всегда делаешь меньше покупок, – шутят ребята. – Удивляет, что в магазине много людей, несмотря на позднее время. И не только молодежи. Разные люди ходят и выбирают себе что-нибудь. Оказывается, полуночный шоппинг – популярное занятие!

Возле мясного прилавка даже выстроилась небольшая очередь – покупают сосиски и колбасы. Супружеская пара выбирает бутылку вина. Женщина пенсионного возраста даже присматривает себе купальник. Но больше всего людей там, где продают фрукты и овощи.





В овощном отделе встречаем молодого парня Стаса.





– Работаю официантом. Смена заканчивается в двенадцать, иногда в час ночи, потом захожу сюда за продуктами. Когда еще мне их покупать? – говорит Стас. – Живу в Малиновке, так что мне все равно по дороге. Раза три-четыре в неделю захожу. Беру хлеб, майонез, макароны, овощи, колбасу. Сейчас вот за свежими яблочками.

«Прихожу поздно вечером или рано утром – так я экономлю свое время»

В овощном отделе сталкиваемся и с Александром. Он выбирает себе огурцы.





– Ассортимент ведь в магазине одинаковый в любое время, а мне удобно, когда прихожу поздно вечером или рано утром – так я экономлю свое время, потому что нет очередей и можно быстро сделать покупки, ­­– говорит мужчина. – Мне надо утром ехать на работу, так что беру еду и домой для семьи, и чтобы днем перекусить в перерыве. Лето пришло, так что я себе и всем советую покупать овощи и фрукты!

Рядом с отделом женской одежды молодые девушки примеряют у зеркала солнцезащитные очки. Полина и Лена – студентки БГЭУ.





– Очки просто так решили примерить – лето же, – смеются девчонки.

– Идем ко мне ночевать, поэтому надо продукты купить, пока просто гуляем, – поясняет Полина. – Я живу рядом, постоянно захожу в гипермаркет, когда поздно возвращаюсь откуда-то. Могу и в два часа ночи покупки делать. Иногда гости заезжают, и вдруг оказывается, что нужно еще чего-то докупить для посиделок.

«Краска для волос понадобилась – пришлось даже бежать за ней»

Кристина и Леша выбирают крем и щетку для обуви.





– За продуктами стараемся заходить после часов двенадцати, потому что так удобнее – вокруг мало людей, никто не сбивает с толку, не задевает, – рассказывает Леша. – Напротив магазина живем, так что под боком всегда можно найти все необходимое. Пока в корзинке средства по уходу за обувью, сейчас пойдем за едой. Хотя уже что-то спать хочется, долго ходить не будем.

– Как-то, например, захотелось икры в два часа ночи. И отказывать себе не надо! Краска для волос понадобилась – пришлось даже бежать за ней. Хорошо, что было куда, ­– вспоминает Кристина.

Девушка у соседнего стеллажа, видимо, столкнулась с похожей проблемой – выбирает краску.





– В такое время это единственное место рядом с домом, где ее можно купить, – говорит Татьяна. – Я сама в другом магазине работаю до одиннадцати вечера. Но часто возникает необходимость что-то покупать именно ночью. И за хлебом доводилось ходить, и за туалетной бумагой, и за детским питанием.

Из отдела автомобильных товаров к кассам быстро направляются две женщины. Одна из них держит в руке небольшой пакет с чем-то ярким внутри.





– Мы мотоциклистки, собираемся утром в поездку, а резинки для багажника, чтобы прицепить наши рюкзаки к мотоциклам, сразу купить забыли, – на ходу объясняет Ольга. – Сейчас пойдем домой упакуемся.

«Обед у нас в три часа ночи»

В будни за ночь через кассы магазина проходит от 1300 до 1500 покупателей, в пятницу и по выходным – около 2000.

– Часов после одиннадцати и до двух покупателей все-таки немало, поэтому работает около пятнадцати касс, – рассказывает администратор отдела обслуживания потребителей Кристина Сакович. – После двух и до раннего утра людей меньше, поэтому открыты четыре-пять касс. В выходные дни больше покупателей, поэтому и в ночную смену работает больше кассиров.





– Смена начинается в восемь вечера и заканчивается в восемь утра, – рассказывает контролер-кассир Александр Кашко. – Обед у нас часа в три ночи, когда затишье. По вторникам-средам – минимальный поток ночных покупателей. Вот в выходные, конечно, намного больше. Покупают напитки, мороженое, булочки, мясные изделия, чипсы, фрукты – да все, что угодно. Есть постоянные покупатели. Например, около пяти утра молодая пара регулярно приходит за батоном, молоком и четырьмя упаковками печенья.





– Мы находимся в столице, где не у всех рабочий день заканчивается в пять-шесть часов – кто-то освобождается в десять вечера, а кто-то вообще трудится по ночам, – говорит Кристина Сакович. – Ритм жизни у людей разный, поэтому каждый делает покупки тогда, когда ему удобно. Мы рады посетителям в любое время!

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