БСБ Банк: у нас достаточно денег, чтобы заплатить клиентам

МИНСК, 28 июл – Sputnik. БСБ Банк располагает достаточными средствами для того, чтобы выплатить клиентам все их средства, размещенные на карточках и текущих счетах, сообщили Sputnik в банке.



© Sputnik / Александр Шурмелев БСБ Банку вручили официальное уведомление об отзыве лицензии

С 26 июня 2017 года по решению Нацбанка БСБ Банк лишился лицензии на некоторые виды операций с физлицами. До 26 июня держатели вкладчиков должны были снять деньги со своих счетов. После 26 июня обязательства банка перед физлицами перешли к Агентству по гарантированному возмещению вкладов. С 17 июля средства начнет выплачивать Банк Москва-Минск, уполномоченный Нацбанком на эту процедуру.

"Мы выплатили все деньги, за которыми обратились клиенты до 26 июня – из примерно 55 миллионов рублей банк отдал около 52 миллионов рублей, в том числе примерно 13 миллионов рублей дополнительно поступивших в этот период на счета физических лиц. К сожалению, не все смогли прийти в банк за деньгами до указанной даты, и на счетах физических лиц в банке осталось около 3 миллионов рублей", – привели в банке высказывания исполняющего обязанности председателя правления Виталия Рубцова.

В банке заверили, что располагают достаточным количеством средств для полного исполнения обязательств перед клиентами.

Так, по словам Рябцева, только в кассах банка находится денег более чем на 20 миллионов рублей, а общая сумма ликвидных активов превышает 100 миллионов рублей. "Так что клиентам не о чем беспокоится, мы готовы выплатить им деньги в любой момент. Просто сейчас для получения денег, в соответствии с законодательством, клиентам нужно будет обращаться в банк Москва-Минск", – пояснил он.

В банке также сообщили, что карточки БСБ Банка, переведенные на обслуживание в БНБ-Банк, восстановили свою работу. Проект миграции прошел успешно.

До 30 июня карты будут работать только в сети Банковского процессингового центра (Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, Банк Решение), а после 30 июня – по всему миру.

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