Опять оранжевый! На четверг объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и жары

На 29 июня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В четверг на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. А в большинстве районов Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30... +34°С, по югу местами +35...+36°С. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По Беларуси будут проходить атмосферные фронты с грозами, шквалами и ливнями, а вслед за ними будет поступать очень теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Первыми под удар уже попали юго-западные регионы страны, где сегодня, 28 июня, были отмечены сильные ливни и грозы — например, в Бресте выпало 43 мм осадков — половина месячной нормы.

В четверг на большей части территории страны пройдут дожди, грозы, в отдельных районах град и сильные ливни, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура ночью +14...+20°С, днем +28...+34°С, по югу местами +35...+36°С.

В Минске вероятность дождей оценивается в 90−95%, вероятность грозы — 80−90%. Ветер юго-восточный, южный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, при грозах местами по городу шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура ночью +16...+18°С, днем +30...+32°С.

В пятницу, 30 июня, на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. При грозах усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура ночью +16...+22°С, максимальная днем +21...+28°С, по юго-востоку +29...+32°С.

В субботу, 1 июля, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +13...+19°С, максимальная днем +19...+26°С, по юго-востоку в отдельных районах до +28°С.

В воскресенье, 2 июля, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах Беларуси грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12 +19°С, максимальная днем +18...+25°С, по юго-востоку до +27°С.

Погода с Михалком ТУТ

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!