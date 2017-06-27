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Утренний ливень подтопил Брест

28.06.2017 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте утром выпало полторы декадных нормы осадков, сообщила TUT.BY начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией Брестоблгидромета Светлана Жогальская.


Фото: twitter.com/novostnik

Утром запад Брестской области накрыл грозовой фронт. Основной удар стихии принял на себя Брест. По данным областного гидромета, за три часа в городе выпало 43,4 мм осадков. В Высоком Каменецкого района — 30 мм, в Пружанах — 11 мм.

Ливневым канализациям на некоторых улицах в центре города было сложно справиться с последствиями ливня.


Фото: twitter.com/novostnik

В ближайшие сутки в Брест придет жара. Ночью температура в области составит +15…20ºС, днем столбик термометра поднимется до +30…34ºС, местами — до 36ºС. На большей части территории возможны дожди, грозы с порывами ветра до 15−20 м/с.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте утром выпало полторы декадных нормы осадков.

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