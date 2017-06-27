|
Утренний ливень подтопил Брест
28.06.2017 11:28 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте утром выпало полторы декадных нормы осадков, сообщила TUT.BY начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией Брестоблгидромета Светлана Жогальская.
Утром запад Брестской области накрыл грозовой фронт. Основной удар стихии принял на себя Брест. По данным областного гидромета, за три часа в городе выпало 43,4 мм осадков. В Высоком Каменецкого района — 30 мм, в Пружанах — 11 мм.
Ливневым канализациям на некоторых улицах в центре города было сложно справиться с последствиями ливня.
В ближайшие сутки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте утром выпало полторы декадных нормы осадков.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии