Комитет госконтроля выявил хищения денег на госпредприятии Мстиславля

На предприятии Мстиславля выявлены хищения денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника Управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области Александра Шаройкина.

Факты хищения выявлены при проверке государственного предприятия Мстиславля, занимающегося выполнением строительных работ.

Установлено, что главный бухгалтер предприятия вместе с ведущим бухгалтером приобрели для личного пользования 2 шкафа-купе и набор кухонной мебели стоимостью 30 тысяч рублей, оплатив покупку за счет средств предприятия.

В отношении них Мстиславским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.

В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 7 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования они свою вину полностью признали и выразили готовность оказывать содействие следствию.