Если вы уже пересмотрели все выпуски лекций на "ПостНауке", а жажда знаний не утихает, выбирайтесь на первую в Минске встречу проекта "15х4".



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"15x4" — это некоммерческий образовательный проект, где выступают молодые ученые с лекциями по 15 минут и читают лекции на самые разные темы. Один из самых популярных лекторов — Ася Казанцева.

В пятницу в Минске прочитают четыре лекции — про начало Великой отечественной войны, про "кликер и печеньку" и про развитие пилотируемой космонавтики. Четвертая лекция — про сам проект. Организатор проекта Игорь Страх рассказал корреспонденту Sputnik о том, как найти интересного лектора в Минске, если именитые ученые отказываются ехать в Беларусь.

"Лекторов мы пытались подобрать двумя путями: первый — пригласить именитых. Созванивался, списывался, но никто не проявил заинтересованности ехать в Минск на открытие в первый раз. Было печально, потому что рассчитывал, что приедет хоть кто-то именитый — как изюминка встречи", — рассказал инициатор проекта.

Когда Игорь решил искать лекторов среди знакомых, выяснилось, что идея выступить с лекцией по душе многим.



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"Проект абсолютно волонтерский и не финансовый. Сразу откликнулось достаточно много людей. И приходило на репетиции по шесть-семь человек. Предлагали очень интересные темы, но в итоге осталось четыре постоянных лектора, включая меня, которые больше других хотели рассказать свою тему. Когда мы отрепетировали все достаточно хорошо, я назначил дату, время и пустил рекламу", — рассказал Игорь Страх.

Проект предполагает не только пятнадцать минут лекции, но и сорок минут для вопросов, организаторы предполагают, что именно диалог с лектором может оказаться самой интересной частью встречи.

"Речь об обмене знаниями. Потому что теоретически лектору могут задать очень толковый вопрос и указать ему на его пробелы. Могут найтись тролли, но они со своим "знаю лучше" будут нещадно удаляться", — предупредили организаторы.

Этот проект работает уже во многих городах России и Украины, на этой неделе стартует в Беларуси. Первая лекция пройдет 30 июня в 19 часов в EventSpace "Октябрьская, 16а".