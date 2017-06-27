Недостача в 32 тысячи рублей. Пятеро работников из Бешенковичского райпо обворовали торговую сеть

Пятеро работников Бешенковичского райпо обворовывали торговую сеть, а для сокрытия недостачи заимствовали товары из других магазинов, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Бригада материально ответственных лиц неоднократно (точное количество раз не установлено) присваивала вверенные им финансы и товары. Затем они брали деньги из кассы в качестве оплаты за не подтвержденные документально товары, поставляемые в магазин с целью сокрытия недостачи. Также обвиняемые передавали товары без взимания оплаты жителям Бешенковичей.

«Примечательно, что во время инвентаризаций недостачу не выявляли. Для ее сокрытия на время проверки участники преступной группы вносили деньги в кассу, а товары, также временно, завозили из других магазинов. Лишь по результатам проверочных мероприятий правоохранители выявили недостачу в сумме около 32 тысяч рублей», — пояснил Виталий Сапроненко.

Суд Бешенковичского района признал пятерых обвиняемых виновными в «присвоении либо растрате, совершенном в крупном и особо крупном размере» и приговорил к различным срокам лишения свободы (от 3 до 5 лет). Приговор вступил в законную силу. Обвиняемые лишь частично возместили причиненный материальный вред.