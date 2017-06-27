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От трех до шести лет. В Гомеле вынесли приговор фальшивомонетчикам

28.06.2017 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле вынесен приговор трем местным жителям, промышлявшим фальшивомонетничеством. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

22 летнюю девушку и двоих 37-летних мужчин задержали еще в конце ноября прошлого года на улице Кирова в Гомеле. У задержанных при себе имелись 43 купюры номиналом по 10 рублей каждая. Экспертиза показала — банкноты поддельные, — рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Позже по месту жительства задержанных были изъяты ноутбук, цветной принтер и другая компьютерная техника.

На днях в отношении фальшивомонетчиков вынесен обвинительный приговор. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум ее подельникам — 5 и 6 лет с отбыванием в колонии усиленного режима. Также всем назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Приговор не вступил в законную силу.


В УВД рассказали, что только в этом году на территории Гомельской области по фактам обнаружения купюр с признаками подделки возбуждено около 40 уголовных дел. Самой популярной подделываемой иностранной валютой остаются доллар США и российский рубль. Как показывает практика, поддельная иностранная валюта, изымаемая на территории республики, изготавливается на высококачественном полиграфическом оборудовании и поступает в Беларусь в основном из-за рубежа: России, Польши, Украины и Литвы.

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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В Гомеле вынесен приговор троим местным жителям, промышлявшим фальшивомонетничеством. Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

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