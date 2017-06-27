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СК возбудил дело в отношении мужчины, который получал заказы под видом чужой стройорганизации

28.06.2017 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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C мая 2010 года по январь 2011 года 33-летний минчанин, выдавая себя за представителя ООО «МонтажСтройКомгруп» и используя чужие реквизиты, не имея доверенности для осуществления предпринимательской деятельности от указанной фирмы, заключал договоры стройподряда на выполнение строительно-монтажных работ в Жлобинском районе на мясоперерабатывающем предприятии, сообщили в УСК по Гомельской области.


К выполнению строительных работ мужчина привлекал как работников возглавляемого им предприятия ЧПУП «Дивос», так и иных лиц. В результате незаконной предпринимательской деятельности обвиняемый получил доход в размере почти 30 тыс. рублей.

Следствие также установило, что при выполнении строительно-монтажных работ и строительства, выполняемого от ЧПУП «Дивос», обвиняемый с июня 2010 года по октябрь 2011 года завышал объемы выполненных работ, которые отражал в актах сдачи-приемки, предоставляемых заказчику. Расчет с обвиняемым производился в виде мясной продукции. Стоимость поставленной в счет оплаты продукции превысила стоимость фактически выполненных подрядчиком работ на общую сумму свыше восьми тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трем статьям: незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и уклонение от уплаты налогов.

Дело изучено в прокуратуре и направлено для рассмотрения в суд Жлобинского района.

 
 
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В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по трем статьям: незаконная предпринимательская деятельность, мошенничество, уклонение от уплаты налогов.

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