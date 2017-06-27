Фестиваль активного отдыха «Праздник ветра» пройдет в парке Мазурино в Витебске 1 июля, сообщил один из организаторов Владимир Булавский.





Программа предлагает участникам целый список активностей с 12.00 до 20.00. Одно из главных событий — конкурс воздушных змеев, в котором сможет поучаствовать каждый. Также пройдут летний маркет, фри-маркет, кинопоказы короткометражек. А детей ждут мастер-классы и игры.

На фестивале выступят литераторы Андрей Ходонович, Алесь Снег и Дарья Белькевич, музыкальные коллективы «УЖЕ», The bright Insight и другие.

А проект «Наука вне себя» выйдет за пределы зала областной научно-технической библиотеки. Сотрудник Центра экологических решений Артем Быстрик на лекции «Энергия ветра в Беларуси» доступно расскажет про использование природных ресурсов в ветроэнергетике, перечислит, где установлены наиболее мощные ветрогенераторы, рассмотрит примеры использования энергии ветра в частном домовладении. Физик, автор-исполнитель, лингвист Тимофей Авилин прочтет лекцию по этноастрономии.

Фестиваль «Праздник ветра» — давняя витебская традиция. Некоторое время он не проводился, но благодаря реализации проектов «Творчы чацвер» и «Кірмаш праектаў» инициатива возродить его нашла поддержку у местных властей. Мероприятие организовано при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамі» и городского Центра культуры.

Подробная программа праздника — здесь .

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