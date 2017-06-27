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Воздушные змеи, кинопоказы, мастер-классы. В Витебске пройдет "Праздник ветра"

28.06.2017 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Фестиваль активного отдыха «Праздник ветра» пройдет в парке Мазурино в Витебске 1 июля, сообщил один из организаторов Владимир Булавский.


Программа предлагает участникам целый список активностей с 12.00 до 20.00. Одно из главных событий — конкурс воздушных змеев, в котором сможет поучаствовать каждый. Также пройдут летний маркет, фри-маркет, кинопоказы короткометражек. А детей ждут мастер-классы и игры.

На фестивале выступят литераторы Андрей Ходонович, Алесь Снег и Дарья Белькевич, музыкальные коллективы «УЖЕ», The bright Insight и другие.

А проект «Наука вне себя» выйдет за пределы зала областной научно-технической библиотеки. Сотрудник Центра экологических решений Артем Быстрик на лекции «Энергия ветра в Беларуси» доступно расскажет про использование природных ресурсов в ветроэнергетике, перечислит, где установлены наиболее мощные ветрогенераторы, рассмотрит примеры использования энергии ветра в частном домовладении. Физик, автор-исполнитель, лингвист Тимофей Авилин прочтет лекцию по этноастрономии.

Фестиваль «Праздник ветра» — давняя витебская традиция. Некоторое время он не проводился, но благодаря реализации проектов «Творчы чацвер» и «Кірмаш праектаў» инициатива возродить его нашла поддержку у местных властей. Мероприятие организовано при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, общественно-культурной кампании «Будзьма беларусамі» и городского Центра культуры.

Подробная программа праздника — здесь.

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Теги: Витебск
 
 
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Фестиваль "Праздник ветра" - давняя витебская традиция. Некоторое время он не проводился, но благодаря реализации проектов "Творчы чацвер" и "Кірмаш праектаў"...

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