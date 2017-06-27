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Производитель: единый рынок фармсредств ЕАЭС работает только на бумаге

28.06.2017 11:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. Единый фармацевтический рынок стран евразийского экономического союза еще не начал полноценно функционировать, такое мнение журналистам в среду высказала коммерческий директор предприятия "БелАсептика" Мария Секач.

Производитель: единый рынок фармсредств ЕАЭС работает только на бумаге
© Sputnik Валерий Титиевский
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Компания "БелАсептика" занимает порядка 70% белорусского рынка по производству антисептических препаратов для учреждений здравоохранения. Производят в компании также дезинфицирующие, моющие и косметические средства, фитопродукцию.

"Мы экспортируем продукцию в Россию, Казахстан, Украину, страны Африки и ряд других. Сейчас доля экспорта от общего объема производства занимает порядка 30-40%", — рассказала Секач.

Экспорт белорусских медпрепаратов, уверены на предприятии, затруднен из-за сложного процесса регистрации в каждой стране. И это несмотря на то, что в этом году должен был заработать единый фармацевтический рынок стран ЕАЭС. "Пока единый фармацевтический рынок это очень формально", — отметила менеджер предприятия.

По словам представителей "БелАсептики", в ряде стран компания сталкивается с трудностями при регистрации лекарств — например, в Грузии и Молдове, которые требуют документы образца Евросоюза.

"В целом же регистрация лекарственных препаратов может длиться и три-четыре года. И это дорогая процедура", — заключили фармпроизводители.

 
Теги: Минск
 
 
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Процесс регистрации лекарственных средств Белорусского производства даже в постсоветских странах может затягиваться на три-четыре года.

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