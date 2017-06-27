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94-летнюю бабушку, которая двое суток провела в лесу, нашли и увезли в реанимацию

28.06.2017 12:10 — Новости Общества | Tut.by  
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28 июня в Лунинецком районе нашли 94-летнюю бабушку, которая ушла в лес за ягодами и пропала, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Женщину искали с вечера 26 июня по обращению ее сына. Мужчина пояснил, что около 10.00 его мать ушла в лес за ягодами и не вернулась.

В поисковой операции участвовали местные жители, охотники и правоохранители. На третий день поисков ее обнаружил сын в лесу, в трех километрах от хутора, где она проживает.

Обессилевшая бабушка была в сознании, но разговаривать не могла. Медики доставили ее в реанимационное отделение больницы с предварительным диагнозом «переохлаждение». На данный момент ее состояние характеризуется как стабильно тяжелое.

 
 
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