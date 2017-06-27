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94-летнюю бабушку, которая двое суток провела в лесу, нашли и увезли в реанимацию
28.06.2017 12:10 — Новости Общества | Tut.by
28 июня в Лунинецком районе нашли 94-летнюю бабушку, которая
Женщину искали с вечера 26 июня по обращению ее сына. Мужчина пояснил, что около 10.00 его мать ушла в лес за ягодами и не вернулась.
В поисковой операции участвовали местные жители, охотники и правоохранители. На третий день поисков ее обнаружил сын в лесу, в трех километрах от хутора, где она проживает.
Обессилевшая бабушка была в сознании, но разговаривать не могла. Медики доставили ее в реанимационное отделение больницы с предварительным диагнозом «переохлаждение». На данный момент ее состояние характеризуется как стабильно тяжелое.
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Ее состояние характеризуется как стабильно тяжелое.
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