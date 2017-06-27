Реконструкцию фрагмента первого кавалерийского боя 1812 года покажут у Мирского замка на Первом международном военно-историческом фестивале «Мир-2017» 9 июля, сообщает БЕЛТА.



Фото: Андрей Дыбовский, globus.tut.by

Программа фестиваля придется по вкусу любителям исторической и военной реконструкции. В 10.30 начнется парад и мемориальная церемония, а затем участников ждет захватывающее зрелище — реконструкция фрагмента первого кавалерийского боя, который состоялся в июле 1812 года между Русской императорской армией и Великой армией Наполеона недалеко от Мирского замка.

Для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по танцам, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные тематические площадки для взрослых и детей.

Организаторами фестиваля «Мир-2017» выступают Гродненский областной исполнительный комитет, Кореличский районный исполнительный комитет, военно-исторические клубы Беларуси и молодежное общественное объединение «Интеллект. Информация. Прогресс». Мероприятие состоится при участии музея «Замковый комплекс «Мир».