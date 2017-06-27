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"Долгая и непростая история у города". Президент поздравил Могилев с 750-летием

28.06.2017 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Александр Лукашенко направил поздравление в связи с 750-летием со дня образования Могилева, сообщает пресс-служба главы государства.

«Долгая и непростая история у города. За эти годы из замчища Могилев превратился в современный индустриальный, научный и культурный центр. Сегодня продукция могилевских предприятий машиностроительной, химической, деревообрабатывающей отраслей, товары народного потребления известны не только в Республике Беларусь, но и в странах СНГ. Результат вашей плодотворной работы — это новые микрорайоны, производственные корпуса, учреждения здравоохранения и образования», — отметил президент.

Многогранна культурная жизнь, отмеченная такими яркими мероприятиями, как музыкальный фестиваль «Золотой шлягер», фестиваль духовной музыки «Магутны Божа», сказано в поздравлении.

«Любовь к своей малой родине, проявление искренней заботы о ней, память о героическом прошлом, трудолюбие, терпение и гостеприимство — вот что отличает нынешнее поколение жителей города», — подчеркнул Лукашенко.

Президент уверен, что жители Могилева и впредь будут делать все возможное для сохранения и приумножения материального и духовного наследия. Президент пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабильности, новых свершений и добрых начинаний в труде во имя процветания Республики Беларусь.

 
Теги: Могилев
 
 
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"За эти годы из замчища Могилев превратился в современный индустриальный, научный и культурный центр", - сказал президент.

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