— Хорошо, если за 7 часов до границы доеду, — жалуется водитель легковушки Александр, который стоит в очереди на въезд в сервисную зону возле пункта «Брест» на белорусско-польской границе. К границе он приехал в 17.00 и за час успел преодолеть примерно 100 метров. Между ним и пунктом пропуска немногим более километра пути и очередь из 150 автомобилей. За какое время Александр преодолеет дистанцию, будет зависеть не от него самого или характеристик его автомобиля, а от количества «платников», которые в этот вечер будут пересекать границу.





В понедельник вечером сервисная зона на въезде в пункт пропуска «Брест» забита транспортом. На каналах «накопителя» представлен весь свет мирового автопрома: от народных Volkswagen Passat до Infiniti. Нервы у водителей на пределе — последние полчаса шлагбаум не поднимался.

На первом канале стоит видавший виды красный универсал VW. Водитель открывает дверь и орет кому-то в курилку: «Народ, давайте сигналить! Чего мы стоим?» Сотрудник КУП «Приграничный сервис», который отвечает за выпуск автомобилей из накопителя, пытается урезонить разъяренного мужчину, но тщетно. Вокруг него быстро собирается толпа из тех, кто пять минут назад сидел в курилке, и тех, кто ждал подъема шлагбаума в салонах своего авто. Народ начинает сигналить и кричать: «Вы нас держите, чтобы платники проехали!», «Открывай шлагбаум!», «Зови директора!».

Водитель красного VW срывает голос:

— Почему вы нас держите? Там же пусто! Вы что, вообще???

Его зов подхватывает толпа:

— Зови директора. Мы не поедем. Будем тут стоять.

— Мужики, сколько можно терпеть!

— Где руководство?

В этот момент на платный канал, который заблокировали водители, въезжает четыре иномарки. Люди стоят возле шлагбаума и не дают им проехать. После нескольких минут криков и оров, водители отходят на тротуары и пропускают платников. Как только они проехали, открылись шлагбаумы и на трех бесплатных каналах.





— Под знак «20» отъедите, — просит сотрудник «Приграничного сервиса» водителя легковушки перед шлагбаумом.

— Зачем?

— Чтобы людей побольше сюда (в накопитель — Прим. TUT.BY) запустить.

— И сколько мне там стоять? Еще четыре часа? — возмущается водитель и отказывается двигаться с места.

Мини-бунты в сервисной зоне не редкость. Еще чаще они случаются в очереди на въезд в «накопитель». К нему ведет дорога, которая упирается в Холмские ворота Брестской крепости. Раньше это была узкая двухполоска. Сейчас ее немного расширили и поставили ограждение посередине — чтобы без очереди не влезали. Машины за забором стоят впритык друг к другу. Так близко, что невозможно пройти между рядами, не задев боковое зеркало.

— Вот про забор напиши обязательно, — советуют водители.

— А что не так с забором?

— А если пожар? Тут же 90% машин на газу. Как сюда пожарные проедут?

Длины ограждения не хватает. Очередь часто стремится дальше, в направлении крепости. Здесь, в лесу, уставшие от долгого простоя люди ругаются, угрожают, сигналят, иногда выскакивают под автомобили.

Видео: Виртуальный Брест

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— Так не всегда, — объясняет брестчанин Андрей, который периодически ездит в Польшу за продуктами, — В некоторые дни тут вообще пусто. Многое зависит от смены на польской стороне. Если хорошая смена, которая «не трясет», то машин будет много. Едут, в основном, сигаретчики. Они купили пропуск у пограничников и ездят по несколько раз в день без очереди, а «бесплатники» ждут. Бывает, ты стоишь несколько часов, а поляк уже второй раз перед тобой проезжает.





«Некоторые за сутки успевают до четырех раз проехать»

1 сентября прошлого года в пункте пропуска «Брест» начала действовать система электронного бронирования очереди . За 18,4 рубля в будние дни легковушка может без очереди проехать в сервисную зону и по платному каналу проследовать к границе. При этом до недавнего времени у Госпогранкомитета можно было получить пропуск, который дает право на неограниченное количество проездов «мимо колейки» к пункту пропуска. Стоил «абонемент» недешево: 1200 долларов в год. Его можно было покупать на год, полгода и квартал. Несмотря на высокую цену, для людей, которые по несколько раз в день пересекают границу, это выгоднее, чем каждый раз отдавать по 18,4 рубля за электронное бронирование.





Перевозчики, которые часто пересекают границу, быстро поняли выгоду от покупки «абонементов». Их продажи увеличивались, в мае текущего года наблюдался значительный рост количества проездов «пропускников» в сервисную зону. По сравнению с апрелем эта цифра выросла более, чем в два раза, с мартом — в 6 раз, сообщил TUT.BY директор КУП по оказанию услуг «Приграничный сервис» Виктор Рясный.

При этом электронное бронирование оформляется на определенное время и есть возможность регулировать поток «электронщиков», чтобы они не доставляли неудобств живой очереди. «Пропускников» же никто не ограничивает. Как ранее пояснял Виктор Рясный, при расчетной пропускной способности по брони 25 машин в час в сервисную зону могут заехать 25 машин «электронщиков» и 30−40 «пропускников».

— Машины (по электронному бронированию — Прим. TUT.BY) едут строго по времени (которое забронировали через интернет — Прим.TUT.BY). Количество машин [на час] строго ограничено. Если бы это было, как раньше, никаких сбоев бы не было. Живая очередь бы тоже двигалась. Но когда на приоритетный канал добавляется масса «пропускников», тогда едет только «приоритет», а живая очередь останавливается. Конечно, люди возмущаются. У тех, кто едет по пропускам, нет никаких ограничений по количеству пересечений (в сутки — Прим. TUT.BY). Мы уже просили на совместных совещаниях, чтобы сделали ограничение по одному разу в сутки по пропуску. Потому, что некоторые за сутки успевают до четырех раз проехать. (…) Идет большая нагрузка на приоритетный канал. Конечно, есть проблемы. Потому, что останавливается живая очередь. А они, «приоритетники», идут спонтанно. Первый круг идет рано утром, потом — около 12.00. Сегодня ночью (28 июня — TUT.BY) была критичная ситуация. Чуть ли не бунт был — народ перекрыл приоритетный канал, — объяснил Виктор Рясный.



Фото из архива

В пресс-службе Брестской пограничной группы TUT.BY сообщили, что с 10 мая выдачу пропусков приостановили.

— Так получилось, что весной в коммерческих целях жители Польши у нас массово приобретали эти пропуска. В настоящее время ситуация улучшается в связи с тем, что с 10 мая данные пропуска выдавать перестали, и по мере того, как срок действия пропусков заканчивается, ситуация будет нормализовываться. (…) Пропуска, которые уже выданы, мы отозвать не можем, они были выданы на законных основаниях. С другой стороны, злоупотреблениями занимаются не все, кто получил эти пропуска, а только небольшая часть. Грубо говоря, не 400 человек, а едва ли 10% от этого количества, — отметил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

По данным белорусских пограничников, на 15 июня действовало 416 пропусков.

— До конца этой недели 11% из них прекратят срок действия. И в последующем июле и августе по 25% каждый месяц [количество пропусков] будет снижаться. Таким образом до конца лета более 60% этих пропуском прекратят срок действия, — заверил Сергей Дмитриев.