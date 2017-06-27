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Убийцу собственной матери в Солигорске признали невменяемым и будут лечить

28.06.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование убийства женщины в Солигорске в марте этого года. Подозреваемый — ее собственный сын — признан невменяемым и подлежит принудительному лечению. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.


Исчезновение женщины заметили ее коллеги, а 6 марта тело с признаками насильственной смерти нашли в квартире. Возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью.

В преступлении заподозрили сына убитой, он иногда жил у матери. 27-летний парень нигде постоянно не работал, в прошлом судим за хранение наркотиков и состоит на наркологическом учете.

— Ночью 4 марта он без разрешения из кошелька матери взял 90 рублей и банковскую карточку, с которой также снял денежные средства в сумме 40 рублей. Когда потерпевшая узнала о совершенном сыном хищении, между ними произошел конфликт, — рассказала официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Парень нанес матери несколько ударов ножом, закрыл дверь и уехал из города. Его потом задержали в Минске.

Эксперты признали молодого человека невменяемым.

— Как на момент совершения убийства, так и в настоящее время он страдает психическим расстройством, — добавила Татьяна Белоног.

Материалы дела направлены в суд. Там решат вопрос о применении к парню принудительных мер безопасности и лечения в психиатрическом стационаре под строгим наблюдением.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд решит вопрос о принудительных мерах безопасности и лечении под строгим контролем.

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