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Убийцу собственной матери в Солигорске признали невменяемым и будут лечить
28.06.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Завершено расследование убийства женщины в Солигорске в марте этого года. Подозреваемый — ее собственный сын — признан невменяемым и подлежит принудительному лечению. Об этом
Исчезновение женщины заметили ее коллеги, а 6 марта тело с признаками насильственной смерти нашли в квартире. Возбудили уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью.
В преступлении
— Ночью 4 марта он без разрешения из кошелька матери взял 90 рублей и банковскую карточку, с которой также снял денежные средства в сумме 40 рублей. Когда потерпевшая узнала о совершенном сыном хищении, между ними произошел конфликт, — рассказала официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.
Парень нанес матери несколько ударов ножом, закрыл дверь и уехал из города. Его потом задержали в Минске.
Эксперты признали молодого человека невменяемым.
— Как на момент совершения убийства, так и в настоящее время он страдает психическим расстройством, — добавила Татьяна Белоног.
Материалы дела направлены в суд. Там решат вопрос о применении к парню принудительных мер безопасности и лечения в психиатрическом стационаре под строгим наблюдением.
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Суд решит вопрос о принудительных мерах безопасности и лечении под строгим контролем.
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