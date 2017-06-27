ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 1,5 тысячи пострадавших на производстве насчитали в прошлом году в Беларуси

28.06.2017 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В прошлом году из 756 работников, получивших на производстве травмы с тяжелыми последствиями, погибли 120 человек. Такую статистику озвучила в интервью «СБ Беларусь сегодня» судья Верховного суда Валентина Кулик.


Люлька, упавшая под Солигорском осенью прошлого года. В люльке были строители, один из них погиб. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Следственный комитет

По словам судьи, число утративших трудоспособность после несчастных случаев на производстве уменьшается. В 2012 году таких потерпевших было 2079, а в 2016 году — 1476.

В 2012 году из 890 тяжело пострадавших погибли 169, в 2016-м — 120 человек из 756, сообщает Валентина Кулик.

В прошлом году каждый третий из получивших травму на производстве с тяжелыми последствиями работал в Минской области и Минске (140 и 129 случаев).

В других регионах такая картина: Витебская область — 117 пострадавших, Гомельская — 101, Брестская — 96, Гродненская — 91, Могилевская — 82.

Валентина Кулик отмечает, что наиболее проблемная сфера с точки зрения травматизма — строительство:

— Речь не только о недостаточном обеспечении безопасных условий труда, но и о беспечном, на грани безалаберности, отношении самих работников к соблюдению техники безопасности и своему здоровью. Даже имея, например, каску, страховочный трос и другие приспособления для работы на высоте, иные строители почему-то не хотят ими пользоваться. Приведу недавний пример. Работника на специальной технике отправили разрушить старый дом. Процесс предполагает познания, инструменты и определенную программу действий. Ему сказали: поезжай и жди, пока ничего не делай, тебя проинструктируют. Он приехал на объект, но ждать не стал. Приступил к работе самостоятельно и… погиб под рухнувшей стеной. На некоторых опасных производствах необходимы специальные средства защиты. Но работники, когда трудятся, зачастую ими пренебрегают.

Если 5 лет назад увеличивалось количество травм со смертельным исходом и тяжкими последствиями, то сейчас тенденция обратная. При этом статистика относительно профессиональных заболеваний за 10 лет практически не изменилась: в год выявляется около 90-100 пострадавших от профзаболеваний, отмечает «СБ».

29 июня в Беларуси пройдет заседание пленума Верховного Суда по теме производственного травматизма. Пленум оценит, как в стране реализуется право граждан, которые пострадали на работе, на возмещение полученного вреда.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году из 756 работников, получивших на производстве травмы с тяжелыми последствиями, погибли 120 человек. Такую статистику озвучила в интервью "СБ-Беларусь...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Долгая и непростая история у города". Президент поздравил Могилев с 750-летием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика