Почти 1,5 тысячи пострадавших на производстве насчитали в прошлом году в Беларуси

В прошлом году из 756 работников, получивших на производстве травмы с тяжелыми последствиями, погибли 120 человек. Такую статистику озвучила в интервью «СБ Беларусь сегодня » судья Верховного суда Валентина Кулик.



Люлька, упавшая под Солигорском осенью прошлого года. В люльке были строители, один из них погиб. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Следственный комитет

По словам судьи, число утративших трудоспособность после несчастных случаев на производстве уменьшается. В 2012 году таких потерпевших было 2079, а в 2016 году — 1476.

В 2012 году из 890 тяжело пострадавших погибли 169, в 2016-м — 120 человек из 756, сообщает Валентина Кулик.

В прошлом году каждый третий из получивших травму на производстве с тяжелыми последствиями работал в Минской области и Минске (140 и 129 случаев).

В других регионах такая картина: Витебская область — 117 пострадавших, Гомельская — 101, Брестская — 96, Гродненская — 91, Могилевская — 82.

Валентина Кулик отмечает, что наиболее проблемная сфера с точки зрения травматизма — строительство:

— Речь не только о недостаточном обеспечении безопасных условий труда, но и о беспечном, на грани безалаберности, отношении самих работников к соблюдению техники безопасности и своему здоровью. Даже имея, например, каску, страховочный трос и другие приспособления для работы на высоте, иные строители почему-то не хотят ими пользоваться. Приведу недавний пример. Работника на специальной технике отправили разрушить старый дом. Процесс предполагает познания, инструменты и определенную программу действий. Ему сказали: поезжай и жди, пока ничего не делай, тебя проинструктируют. Он приехал на объект, но ждать не стал. Приступил к работе самостоятельно и… погиб под рухнувшей стеной. На некоторых опасных производствах необходимы специальные средства защиты. Но работники, когда трудятся, зачастую ими пренебрегают.

Если 5 лет назад увеличивалось количество травм со смертельным исходом и тяжкими последствиями, то сейчас тенденция обратная. При этом статистика относительно профессиональных заболеваний за 10 лет практически не изменилась: в год выявляется около 90-100 пострадавших от профзаболеваний, отмечает «СБ».

29 июня в Беларуси пройдет заседание пленума Верховного Суда по теме производственного травматизма. Пленум оценит, как в стране реализуется право граждан, которые пострадали на работе, на возмещение полученного вреда.