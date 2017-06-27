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На праздновании Дня Независимости в Гродно установят 15 КПП, а в центре ограничат движение авто
28.06.2017 13:23 — Новости Общества | Tut.by
На Кургане славы и площади Ленина, где развернутся основные празднования Дня Независимости 3 июля, будет организована территория безопасности с контрольно-пропускными пунктами,
Попасть на мероприятия на пл. Ленина можно через 12 пунктов пропуска, а на Курган Славы через 3 контрольно-пропускных пункта.
Участники шествия от трудовых коллективов могут пройти к месту построения праздничных колонн на ул. Социалистической также через специально организованные КПП.
Правоохранители советуют на праздник брать минимальное количество вещей, чтобы упростить и уменьшить время личного досмотра.
Милиционеры напоминают, что участникам мероприятия запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям, проносить спиртные напитки.
Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств. На велосипедах и с домашними животными на праздник, кстати, тоже не пустят.
Также в центральной части Гродно будет ограничено движение транспорта.
Так, в период с 08.00 до 13.00 движение автотранспорта будет закрыто по улицам:
С 08.00 до 18.00 будет исключено движение транспорта по улицам:
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На Кургане славы и площади Ленина, где развернуться основные празднования Дня Независимости 3 июля, будет организована территория безопасности с...
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