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Специальная пожарная машина, носилки, экипировка. В Гомеле появилась игровая комната МЧС для детей

28.06.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В детском развлекательном клубе «Йети и дети», который находится в ТЦ «Секрет», открылась игровая комната МЧС. Цель проекта — массовое обучение детей в игровой форме основам безопасности жизнедеятельности. Открытие такого объекта направлено на профилактику пожаров по причине детской шалости с огнем и на обучение детей правилам безопасного поведения.


— Малыши будут участвовать в различных конкурсах и смотреть обучающие мультфильмы. Главная задача комнаты — доступно и интересно объяснить каждому ребенку, почему, например, играть с огнем небезопасно. А также как себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.


В игровой комнате есть специальная пожарная машина с огнетушителем и пожарным рукавом, детские носилки для «пострадавших», экипировка спасателей.

Занятия с детьми в игровой комнате сотрудники МЧС будут проводить два раза в месяц. В остальное время маленькие гомельчане смогут поиграть в обучающей комнате самостоятельно.


 
 
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В игровой комнате есть специальная пожарная машина с огнетушителем и пожарным рукавом, детские носилки для "пострадавших", экипировка спасателей.

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