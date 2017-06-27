Специальная пожарная машина, носилки, экипировка. В Гомеле появилась игровая комната МЧС для детей

В детском развлекательном клубе «Йети и дети», который находится в ТЦ «Секрет», открылась игровая комната МЧС. Цель проекта — массовое обучение детей в игровой форме основам безопасности жизнедеятельности. Открытие такого объекта направлено на профилактику пожаров по причине детской шалости с огнем и на обучение детей правилам безопасного поведения.





— Малыши будут участвовать в различных конкурсах и смотреть обучающие мультфильмы. Главная задача комнаты — доступно и интересно объяснить каждому ребенку, почему, например, играть с огнем небезопасно. А также как себя вести в той или иной чрезвычайной ситуации, — рассказала TUT.BY пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.





В игровой комнате есть специальная пожарная машина с огнетушителем и пожарным рукавом, детские носилки для «пострадавших», экипировка спасателей.

Занятия с детьми в игровой комнате сотрудники МЧС будут проводить два раза в месяц. В остальное время маленькие гомельчане смогут поиграть в обучающей комнате самостоятельно.



