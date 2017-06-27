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Метро в День Независимости будет работать по измененному графику
28.06.2017 13:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. График работы минского метро в День Независимости будет скорректирован, сообщили в пресс-службе метрополитена.
В этот день столичная подземка начнет работу в 5 часов утра и завершит в 2:30 ночи 4 июля. Однако войти в метро можно будет только до двух — в это время станции закроют на вход пассажиров.
Интервалы движения поездов по обеим линиям также будут изменены. Если первые составы в пять часов утра будут двигаться с интервалом в 9 минут, то к семи часам время ожидания поезда сократится до 6 минут.
С 7:00 до 14:00 и с 18:00 до часа ночи интервал движения поездов составит минимальные три минуты. С 14:00 до 18:00 увеличится до 5 минут.
В пресс-службе метрополитена также напомнили, что 1 июля движение электропоездов по обеим линиям будет организовано по графику субботы, а 2 июля — воскресенья.
Пассажиров просят учесть график организации движения поездов при планировании поездок.
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Интервал движения поездов во время массовых мероприятий в центре города 3 июля составит три минуты.
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