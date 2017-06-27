МИНСК, 28 июн - Sputnik. Издание Business Insider опубликовало фото обложек альбомов поп-артистов, какими их подают на Ближнем Востоке. После манипуляций местных "художников" некоторых артистки меняются до неузнаваемости.

Издание поясняет: в мусульманских странах достаточно строгий "дресс-код". В Саудовской Аравии даже создана шариатская гвардия Комитета по поощрению добродетели "Муттава", которая следит за соблюдением правил. Она же и занимается "пересмотром" обложек альбомов.

Цветочек покрупнее

Чтобы прикрыть обнаженные части тела, которыми так любят щеголять современные артистки, на Ближнем Востоке прибегают к фотошопу.

Например, певицу Шакиру, которая выступает в образе Евы, решили прикрыть большим количеством листочков.

Кэти Перри еще больше утонула в облаках.

А для того, чтобы прикрыть прелести Кристины Агилеры, понадобился цветочек покрупнее.

Один раз отрезать

В некоторых случаях художники особо не заморачиваются и просто обрезают фото.

Так случилось с обложкой альбома Бритни Спирс.

Фото Шакиры ожидала такая же судьба

Крутится шар голубой

Бывает, что артистов "переодевают". Гардероб Кайли Миноуг, например, сменился кардинально после вмешательства художника.

Певицу облачили в мусульманский наряд.



© Imgur Леди Гага

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