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Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры

28.06.2017 13:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн - Sputnik. Издание Business Insider опубликовало фото обложек альбомов поп-артистов, какими их подают на Ближнем Востоке. После манипуляций местных "художников" некоторых артистки меняются до неузнаваемости.

Издание поясняет: в мусульманских странах достаточно строгий "дресс-код". В Саудовской Аравии даже создана шариатская гвардия Комитета по поощрению добродетели "Муттава", которая следит за соблюдением правил. Она же и занимается "пересмотром" обложек альбомов. 

Цветочек покрупнее

Чтобы прикрыть обнаженные части тела, которыми так любят щеголять современные артистки, на Ближнем Востоке прибегают к фотошопу.

Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
© Imgur
Шакира

Например, певицу Шакиру, которая выступает в образе Евы, решили прикрыть большим количеством листочков.

Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
© Фото: Amazon
Кэтти Перри

Кэти Перри еще больше утонула в облаках.

Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
© Фото: Imgur
Кристина Агилера

А для того, чтобы прикрыть прелести Кристины Агилеры, понадобился цветочек покрупнее.

Один раз отрезать

В некоторых случаях художники особо не заморачиваются и просто обрезают фото.

Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
© Фото: Imgur
Бритни Спирс

Так случилось с обложкой альбома Бритни Спирс.

Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
© Фото: Imgur
Шакира

Фото Шакиры ожидала такая же судьба

Крутится шар голубой

Бывает, что артистов "переодевают". Гардероб Кайли Миноуг, например, сменился кардинально после вмешательства художника.

Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
© Фото: Imgur.com
Кайли Миноуг

Певицу облачили в мусульманский наряд.

Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
© Imgur
Леди Гага

На ногах Леди Гаги появились черные лосины, а синий шар, который она держит в руках, увеличился в размерах.

Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
© Фото: Amazon
Дженнифер Пейдж

На певице Дженнифер Пейдж после перевоплощения оказалась алая футболка.

Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
© Imgur
Мадонна

Не обошелся без цензуры образ одной из самых откровенных певиц — Мадонны, которая стала похожей чем-то на ниндзя.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные власти "фотошопят" обложки альбомов певиц, причем так, что некоторых становится не узнать. Например, полуобнаженную Кайли Миноуг облачили в мусульманский...

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