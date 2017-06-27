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Дресс-код на Ближнем Востоке: как "корректируют" фото Шакиры и Агилеры
28.06.2017 13:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн - Sputnik. Издание Business Insider опубликовало фото обложек альбомов поп-артистов, какими их подают на Ближнем Востоке. После манипуляций местных "художников" некоторых артистки меняются до неузнаваемости.
Издание поясняет: в мусульманских странах достаточно строгий "дресс-код". В Саудовской Аравии даже создана шариатская гвардия Комитета по поощрению добродетели "Муттава", которая следит за соблюдением правил. Она же и занимается "пересмотром" обложек альбомов.
Цветочек покрупнее
Чтобы прикрыть обнаженные части тела, которыми так любят щеголять современные артистки, на Ближнем Востоке прибегают к фотошопу.
Шакира
Например, певицу Шакиру, которая выступает в образе Евы, решили прикрыть большим количеством листочков.
Кэтти Перри
Кэти Перри еще больше утонула в облаках.
Кристина Агилера
А для того, чтобы прикрыть прелести Кристины Агилеры, понадобился цветочек покрупнее.
Один раз отрезать
В некоторых случаях художники особо не заморачиваются и просто обрезают фото.
Бритни Спирс
Так случилось с обложкой альбома Бритни Спирс.
Шакира
Фото Шакиры ожидала такая же судьба
Крутится шар голубой
Бывает, что артистов "переодевают". Гардероб Кайли Миноуг, например, сменился кардинально после вмешательства художника.
Кайли Миноуг
Певицу облачили в мусульманский наряд.
Леди Гага
На ногах Леди Гаги появились черные лосины, а синий шар, который она держит в руках, увеличился в размерах.
Дженнифер Пейдж
На певице Дженнифер Пейдж после перевоплощения оказалась алая футболка.
Мадонна
Не обошелся без цензуры образ одной из самых откровенных певиц — Мадонны, которая стала похожей чем-то на ниндзя.
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Местные власти "фотошопят" обложки альбомов певиц, причем так, что некоторых становится не узнать. Например, полуобнаженную Кайли Миноуг облачили в мусульманский...
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