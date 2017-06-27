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Мужчину, который толкнул пенсионера в метро, приговорили к году исправительных работ
28.06.2017 14:19 — Новости Общества | Tut.by
22 июня суд Московского района Минска приговорил 27-летнего мужчину к году исправительных работ. Осенью прошлого года он случайно
«Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 155 УК (Причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности). Ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год», — сообщила пресс-секретарь Минского городского суда Анастасия Шильвян.
Также в пользу пенсионера взыскана компенсация материального вреда на 3810 рублей (известно, что пострадавшему делали платную операцию и ставили протез). И еще 2 тысячи рублей — морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, в ноябре прошлого года 27-летний мужчина в спешке толкнул 82-летнего старика на станции «Площадь Ленина». Пенсионер получил перелом шейки бедра со смещением отломков. Виновник потом объяснил, что даже
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Хотя все произошло случайно, суд обязал мужчину возместить пенсионеру материальный и моральный ущерб.
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