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Устранители коллапса. Как соревнуются в мастерстве белорусские электрики

28.06.2017 14:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске 27−30 июня проходят республиканские соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных электросетей. Победитель представит Беларусь на международных состязаниях профмастерства.


Соревнования включают 7 этапов: от проверки теории (нужно быстро ответить на 25 вопросов за компьютером) до отработки разных ситуаций на деле.

Например, наш фотокорреспондент увидел, как с опоры линии 10 кВт снимали «пострадавшего» от действия тока, а затем его реанимировали. В роли пострадавшего — манекен, имитирующий человека с массой 70−80 кг, в спецодежде, обуви, защитной каске, монтерском предохранительном поясе.

Еще один зрелищный этап — тушение пожара на комплектной трансформаторной подстанции (КТП). По легенде, противопожарного водоснабжения при этом нет, средства для тушения огня и защиты находятся на специальной площадке, а подстанция — под напряжением. И бригада должна за минуту потушить огонь, соблюдая правила техники безопасности. Результат в такой нестандартной ситуации зависит от того, насколько слаженно действуют работники.




В профмастерстве соревнуются 6 команд — представители областных подразделений компании «Белэнерго». Именно эти люди первыми приезжают на места ЧП, где прошла стихия, восстанавливают электроснабжение домов, административных и производственных зданий. Среднее время восстановления подачи энергии — около 2 часов.

«Такие соревнования — бесценный опыт и отшлифовка мастерства, потому что эти люди в своей профессии находятся на передовой. Потребитель настолько привык к электроэнергии, что когда ее нет — это уже коллапс. И наша главная задача — в самые короткие сроки восстановить подачу энергии. Но не менее важна и безопасность наших работников: чтобы при выполнении своей задачи все остались живы и здоровы», — отметил в беседе с журналистами генеральный директор предприятия «Витебскэнерго» Михаил Лузин.

Перенять опыт белорусских электриков приехал представитель ПАО «Россети» — оператора энергетических сетей в России. Он отметил, что в их стране нет аналогов витебскому закрытому арочному полигону — тренировки на нем можно проводить целый год.









 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 27−30 июня проходят республиканские соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных электросетей.

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