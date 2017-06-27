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Понятие замещающей семьи утвердили официально. В Беларуси изменили закон "О социальном обслуживании"
28.06.2017 15:01 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси внесли изменения в закон «О социальном обслуживании». Понятие соцобслуживания в замещающей семье теперь закреплено официально. Об этом
В закон «О социальном обслуживании» внесли изменения, новый документ опубликовали 24 июня.
В нем прописано новое понятие — социальное обслуживание в замещающей семье. Речь идет о ситуации, когда человек или семья оказывают социальные услуги нетрудоспособному человеку, проживая вместе и ведя общее хозяйство. При этом тот, кто взял на себя обязательства по уходу, — не близкий родственник, а отношения между людьми не затрагивают имущественные вопросы.
Кроме того, изменился механизм государственного заказа, а местным исполкомам разрешили расширять перечень услуг, которые могут оказывать соцслужбы, и категорий граждан, имеющих право их получать.
Закон вступит в силу 25 декабря 2017 года, спустя полгода после официального опубликования. Подробнее об изменениях можно прочесть на сайте Минтруда и соцзащиты.
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Понятие замещающей семьи утвердили официально. В Беларуси изменили закон "О социальном обслуживании"
В Беларуси внесли изменения в закон "О социальном обслуживании". Понятие соцобслуживания в замещающей семье теперь закреплено официально. Об этом сообщает сайт...
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