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Понятие замещающей семьи утвердили официально. В Беларуси изменили закон "О социальном обслуживании"

28.06.2017 15:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси внесли изменения в закон «О социальном обслуживании». Понятие соцобслуживания в замещающей семье теперь закреплено официально. Об этом сообщает сайт Минтруда и соцзащиты.


Фото: Reuters

В закон «О социальном обслуживании» внесли изменения, новый документ опубликовали 24 июня.

В нем прописано новое понятие — социальное обслуживание в замещающей семье. Речь идет о ситуации, когда человек или семья оказывают социальные услуги нетрудоспособному человеку, проживая вместе и ведя общее хозяйство. При этом тот, кто взял на себя обязательства по уходу, — не близкий родственник, а отношения между людьми не затрагивают имущественные вопросы.

Кроме того, изменился механизм государственного заказа, а местным исполкомам разрешили расширять перечень услуг, которые могут оказывать соцслужбы, и категорий граждан, имеющих право их получать.

Закон вступит в силу 25 декабря 2017 года, спустя полгода после официального опубликования. Подробнее об изменениях можно прочесть на сайте Минтруда и соцзащиты.

 
 
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В Беларуси внесли изменения в закон "О социальном обслуживании". Понятие соцобслуживания в замещающей семье теперь закреплено официально. Об этом сообщает сайт...

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