Суд наказал гомельчанина за шутку: на вечеринке он поджег салфетки между пальцев ног друга

События разворачивались в декабре 2016 года в частном доме, где компания из семи молодых людей отмечала день рождения. Один из парней устал и лег спать, а его 26-летнему товарищу пришла идея разыграть уснувшего друга, пишет « Гомельская праўда ».

Шутник вставил между пальцев ног спящего бумажные салфетки и поджег их. По мнению автора затеи, внезапно проснувшийся друг должен был своим видом рассмешить компанию.

Вместо этого парень оказался в больнице с ожогами и волдырями на ногах, из-за которых некоторое время не мог ходить.

По приговору суда «поджигателю» назначено наказание в виде общественных работ сроком на 240 часов. Также гомельчанин обязан выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в несколько тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.