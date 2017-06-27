|
Суд наказал гомельчанина за шутку: на вечеринке он поджег салфетки между пальцев ног друга
28.06.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by
События разворачивались в декабре 2016 года в частном доме, где компания из семи молодых людей отмечала день рождения. Один из парней устал и лег спать, а его 26-летнему товарищу пришла идея разыграть уснувшего друга, пишет «
Шутник вставил между пальцев ног спящего бумажные салфетки и поджег их. По мнению автора затеи, внезапно проснувшийся друг должен был своим видом рассмешить компанию.
Вместо этого парень оказался в больнице с ожогами и волдырями на ногах, из-за которых некоторое время не мог ходить.
По приговору суда «поджигателю» назначено наказание в виде общественных работ сроком на 240 часов. Также гомельчанин обязан выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в несколько тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень оказался в больнице с ожогами и волдырями на ногах, из-за которых некоторое время не мог ходить.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии