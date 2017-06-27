В Добрушском районе ловили россиян-конокрадов: один задержан, второй убежал или утонул в болоте

В Добрушском районе задержали гражданина России, который подозревается в краже лошади. Его сообщник или убежал, или утонул в болоте, пишет БелаПАН .





Жители Злынковского района Брянской области РФ ночью проникли в сараи ОАО «Завидовское». Оттуда они вывели лошадь и вернулись за жеребенком. В этот момент их застиг сторож. Злоумышленники стали убегать. Сторож побежал следом, позвонив в милицию и пограничникам.

Конокрады убегали в сторону российской границы и попали в болото, где один из мужчин увяз в трясине. Его удалось задержать. В отношении 27-летнего россиянина возбуждено уголовное дело за попытку кражи. Второй сообщник или скрылся, или утонул в болоте, сейчас мужчину разыскивают.