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В Добрушском районе ловили россиян-конокрадов: один задержан, второй убежал или утонул в болоте

28.06.2017 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В Добрушском районе задержали гражданина России, который подозревается в краже лошади. Его сообщник или убежал, или утонул в болоте, пишет БелаПАН.


Жители Злынковского района Брянской области РФ ночью проникли в сараи ОАО «Завидовское». Оттуда они вывели лошадь и вернулись за жеребенком. В этот момент их застиг сторож. Злоумышленники стали убегать. Сторож побежал следом, позвонив в милицию и пограничникам.

Конокрады убегали в сторону российской границы и попали в болото, где один из мужчин увяз в трясине. Его удалось задержать. В отношении 27-летнего россиянина возбуждено уголовное дело за попытку кражи. Второй сообщник или скрылся, или утонул в болоте, сейчас мужчину разыскивают.

 
 
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Жители Злынковского района Брянской области РФ ночью проникли в сараи ОАО "Завидовское". Оттуда они вывели лошадь и вернулись за жеребенком. В этот момент их застиг...

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