|
В Добрушском районе ловили россиян-конокрадов: один задержан, второй убежал или утонул в болоте
28.06.2017 15:50 — Новости Общества | Tut.by
В Добрушском районе задержали гражданина России, который подозревается в краже лошади. Его сообщник или убежал, или утонул в болоте, пишет
Жители Злынковского района Брянской области РФ ночью проникли в сараи ОАО «Завидовское». Оттуда они вывели лошадь и вернулись за жеребенком. В этот момент их застиг сторож. Злоумышленники стали убегать. Сторож побежал следом, позвонив в милицию и пограничникам.
Конокрады убегали в сторону российской границы и попали в болото, где один из мужчин увяз в трясине. Его удалось задержать. В отношении 27-летнего россиянина возбуждено уголовное дело за попытку кражи. Второй сообщник или скрылся, или утонул в болоте, сейчас мужчину разыскивают.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Злынковского района Брянской области РФ ночью проникли в сараи ОАО "Завидовское". Оттуда они вывели лошадь и вернулись за жеребенком. В этот момент их застиг...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии