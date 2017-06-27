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Около 600 жителей Гродно и района обратились с начала года за медпомощью после укусов клещей
28.06.2017 16:23 — Новости Общества | Tut.by
С начала года девять человек в областном центре и Гродненском районе «подцепили» лайм-боррелиоз — опасную для человека болезнь, которую переносят клещи,
Как рассказала энтомолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Гранковская, во всех случаях люди не обращались за медицинской помощью и не получали профилактического лечения. Стоит отметить, что против этого заболевания нет прививки. Но она существует от клещевого энцефалита. Иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение месяца и эффективен на протяжении трех лет. Противопоказаниями являются аллергические реакции, астма, хронические заболевания при обострении. Поэтому решение о том, можно ли делать прививку, принимает врач после осмотра.
В апреле-мае проводилось обследование парков, скверов и других мест потенциального обитания иксодовых клещей. Их обнаружили в урочищах Пышки и Лососно, в лесных массивах на границе города и пригорода в микрорайонах Фолюш, Зарица, Барановичи, Ольшанка. Также членистоногие были зафиксированы в лесах близ агрогородков Гожа, Озеры, Поречье, Индура и городского поселка Сопоцкин.
По результатам обследования проводились обработки против клещей вдоль вело- и пешеходных дорожек, спортивных площадок, скамеек в зонах отдыха «Пышки», «Румлево», «Лососно» и в Коложском парке. Боролись с членистоногими и в излюбленных для прогулок у гродненцев лесных массивах на улицах Томина и Кабяка. Кроме того, профилактические мероприятия были организованы на территориях детских оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха. Повторная борьба с клещами запланирована перед вторым пиком активности этих кровососов — в июле-августе.
Клеща
Исследования этих членистоногих на наличие возбудителей инфекций проводятся (по желанию) в Гродненской областной инфекционной клинической больнице. Эта услуга платная.
Также можно обработать приусадебный участок от клещей. По словам Татьяны Гранковской, для этого в свободной продаже акарицидных средств нет. Процедуру проводят специалисты, применяя препараты, разрешенные к использованию Министерством здравоохранения РБ.
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В апреле-мае проводилось обследование парков, скверов и других мест потенциального обитания иксодовых клещей. Их обнаружили в урочищах Пышки и Лососно, в лесных...
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