Около 600 жителей Гродно и района обратились с начала года за медпомощью после укусов клещей

С начала года девять человек в областном центре и Гродненском районе «подцепили» лайм-боррелиоз — опасную для человека болезнь, которую переносят клещи, сообщает газета «Перспектива».



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Как рассказала энтомолог Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Гранковская, во всех случаях люди не обращались за медицинской помощью и не получали профилактического лечения. Стоит отметить, что против этого заболевания нет прививки. Но она существует от клещевого энцефалита. Иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение месяца и эффективен на протяжении трех лет. Противопоказаниями являются аллергические реакции, астма, хронические заболевания при обострении. Поэтому решение о том, можно ли делать прививку, принимает врач после осмотра.

В апреле-мае проводилось обследование парков, скверов и других мест потенциального обитания иксодовых клещей. Их обнаружили в урочищах Пышки и Лососно, в лесных массивах на границе города и пригорода в микрорайонах Фолюш, Зарица, Барановичи, Ольшанка. Также членистоногие были зафиксированы в лесах близ агрогородков Гожа, Озеры, Поречье, Индура и городского поселка Сопоцкин.

По результатам обследования проводились обработки против клещей вдоль вело- и пешеходных дорожек, спортивных площадок, скамеек в зонах отдыха «Пышки», «Румлево», «Лососно» и в Коложском парке. Боролись с членистоногими и в излюбленных для прогулок у гродненцев лесных массивах на улицах Томина и Кабяка. Кроме того, профилактические мероприятия были организованы на территориях детских оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха. Повторная борьба с клещами запланирована перед вторым пиком активности этих кровососов — в июле-августе.

Клеща можно удалить в любом медучреждении или самостоятельно . Если делать это своими силами, то нужно использовать пинцет или нитку. Можно и пальцами (в перчатках), ухватив паразита как можно ближе к хоботку. При этом следует проявлять осторожность, чтобы не раздавить тело клеща. Для извлечения членистоногого не стоит смазывать его какими-либо жидкостями (керосин, бензин, спирт, масло и т.д.) во избежание дополнительного инфицирования раны. А вот место укуса необходимо обработать йодом или другим спиртовым раствором. Независимо от того, где удалялся клещ, нужно обязательно обратиться в поликлинику к врачу-инфекционисту (или участковому терапевту) для назначения профилактического лечения и дальнейшего наблюдения.

Исследования этих членистоногих на наличие возбудителей инфекций проводятся (по желанию) в Гродненской областной инфекционной клинической больнице. Эта услуга платная.

Также можно обработать приусадебный участок от клещей. По словам Татьяны Гранковской, для этого в свободной продаже акарицидных средств нет. Процедуру проводят специалисты, применяя препараты, разрешенные к использованию Министерством здравоохранения РБ.

Чтобы не допустить появления и размножения паразитов, нужно регулярно убирать опавшие листья, подстригать газон, не устраивать «свалки» возле дома. Предотвратить перемещение клещей на участке поможет гравийный барьер по периметру территории. Его можно сделать из опилок и опрыскать инсектицидами. Важно вовремя бороться с грызунами, поскольку они на шерсти переносят кровососов. Если клещи все же появились — понадобится помощь дезинсектора. Обработка десяти соток приусадебного участка стоит около 25 рублей. Более подробную информацию можно узнать по телефону 73−44−98.