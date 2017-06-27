БГУ попал в Шанхайский предметный рейтинг университетов - по физике

БГУ вошел в Шанхайский предметный рейтинг университетов . Вуз получил место в рейтинге по физике.





Белгосуниверситет вошел в рейтинг 2017 года по физике. У вуза место в группе — 401−500. Всего исследователи оценили больше 4 тысяч университетов.

Шанхайский предметный рейтинг университетов ведется с 2009 года. Университеты в нем оцениваются по 52 предметам: естественные, инженерные, биологические, медицинские и социальные науки. Например, физика, химия, психология, география, машиностроение, медицина, авиационно-космическая техника и другие науки.

Вузы оценивали по таким критериям, как индекс цитирования научных работ, продуктивность научной деятельности, международное сотрудничество, публикация в престижных научных журналах, наличие международных премий.

БГУ нередко попадает в престижные рейтинги. Из недавнего: попал в третью сотню лучших вузов Европы и занял 334 место в рейтинге лучших университетов мира .