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Брестские таможенники изъяли партию старинных монет у пассажира автобуса Варшава - Минск

28.06.2017 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» пресекли незаконную попытку перемещения 18 старинных монет, сообщает пресс-служба Государственного Таможенного комитета.


Контрабанду нашли у 66-летнего россиянина, который пересекал границу на автобусе Варшава — Минск. При досмотре багажа среди его личных вещей обнаружили антикварные монеты и купюры.


18 монет, предположительно отчеканенных во Франции, Германии и Египте, и одна французская банкнота, имеющие возраст более 100 лет, изъяты. В отношении нарушителя начат административный процесс.


Государственный таможенный комитет напоминает, что монеты, созданные 100 и более лет назад, относятся к категории культурных ценностей и подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме.


 
Теги: Минск
 
 
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Контрабанду нашли у 66-летнего россиянина, который пересекал границу на автобусе Варшава - Минск.

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