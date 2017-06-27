Брестские таможенники изъяли партию старинных монет у пассажира автобуса Варшава - Минск

В пункте таможенного оформления «Варшавский мост» пресекли незаконную попытку перемещения 18 старинных монет, сообщает пресс-служба Государственного Таможенного комитета.





Контрабанду нашли у 66-летнего россиянина, который пересекал границу на автобусе Варшава — Минск. При досмотре багажа среди его личных вещей обнаружили антикварные монеты и купюры.





18 монет, предположительно отчеканенных во Франции, Германии и Египте, и одна французская банкнота, имеющие возраст более 100 лет, изъяты. В отношении нарушителя начат административный процесс.





Государственный таможенный комитет напоминает, что монеты, созданные 100 и более лет назад, относятся к категории культурных ценностей и подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме.



