ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БЗМП потерял $2,5 млн на скандале с "Цефтриаксоном"

28.06.2017 17:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Борисовский завод медицинских препаратов потерял порядка двух с половиной миллионов долларов из-за скандала с антибиотиком "Цефтриаксоном", сообщил журналистам гендиректор БЗМП Виталий Дереш.

Нежелательная реакция после применения "Цефтриаксона" произошла в Беларуси в начале этого года. Антибиотик был производства БЗМП, некоторое время многие опасались использовать препараты завода.

"Цефтриаксон нам проблем не создал, он у нас высочайшего качества, которое доказано всеми лабораториями Беларуси, включая и антидопинговую. Проблемы нам доставили СМИ, потому как преподнесли эти нежелательные реакции, напугав людей до испуга", — рассказал Дереш.

Из-за ситуации вокруг нежелательной реакции завод потерял два с половиной миллиона долларов выручки, а после скандала несколько месяцев не было куплено ни одного флакона "Цефтриаксона".

"Цефтриаксон" идет на экспорт. И там не зарегистрировано ни одной нежелательной реакции за эти месяцы. Но нежелательные реакции всегда могут быть — они индивидуальны.

Дереш заключил, что "раздутая ситуация", повлекшая ущерб заводу, была "заказом конкурентов".

С чего все началось

Первый трагический случай произошел 16 января текущего года в деревне Тюрли Молодечненского района. 31-летняя женщина скончалась после инъекции антибиотика, сделанной фельдшерами. Ампулу с лекарством (препаратом "Цефтриаксон") она принесла с собой. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.

Спустя два дня школьник из Борисова попал в реанимацию с анафилактическим шоком после инъекции "Цефтриаксона". Третий случай анафилактического шока произошел в тот же день, в Ганцевичах.

После этого под временный запрет попали порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах "Цефтриаксон" (серия 210215) и раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл "Лидокаина гидрохлорид" (серия 650910). Запрет касался именно лекарств борисовского производства.

Индивидуальные реакции

Sputnik изучил инструкцию по применению "Цефтриаксона". В Беларуси он продается под разными наименованиями и от разных производителей. Отпускается препарат строго по рецепту врача.

Согласно инструкции, применяется этот антибиотик при бактериальных инфекциях, бактериальном менингите, сепсисе, для лечения инфицированных ран и ожогов, брюшном тифе и сальмонеллезе. Побочные реакции на цефтриаксон возможны в виде сыпи, зуда, жара или озноба, а также возможны головная боль, головокружение, тошнота и другие нежелательные реакции.

По словам медиков, резонансные случаи анафилактического шока могут быть не связаны с качеством лекарственных препаратов.

Как отметил вице-премьер и экс-министр здравоохранения Василий Жарко, в Беларуси в минувшем году было зарегистрировано около 20-25 случаев аллергической реакции именно на "Цефтриаксон". При этом ежегодно в стране используют пять миллионов ампул лекарства и столько же идет на экспорт.

Нежелательные же реакции зарегистрированы с препаратами как российского, так и белорусского и польского производства. "Это индивидуальные реакции", — заключил Жарко.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство завода заверило: субстанция для антибиотиков покупается всеми странами у одних и тех же поставщиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Гісторыя майго жыцця. 92-летняя ветеран о несбывшейся любви, потерях, войне и мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика