МИНСК, 28 июн — Sputnik. Борисовский завод медицинских препаратов потерял порядка двух с половиной миллионов долларов из-за скандала с антибиотиком "Цефтриаксоном", сообщил журналистам гендиректор БЗМП Виталий Дереш.

Нежелательная реакция после применения "Цефтриаксона" произошла в Беларуси в начале этого года. Антибиотик был производства БЗМП, некоторое время многие опасались использовать препараты завода.

"Цефтриаксон нам проблем не создал, он у нас высочайшего качества, которое доказано всеми лабораториями Беларуси, включая и антидопинговую. Проблемы нам доставили СМИ, потому как преподнесли эти нежелательные реакции, напугав людей до испуга", — рассказал Дереш.

Из-за ситуации вокруг нежелательной реакции завод потерял два с половиной миллиона долларов выручки, а после скандала несколько месяцев не было куплено ни одного флакона "Цефтриаксона".

"Цефтриаксон" идет на экспорт. И там не зарегистрировано ни одной нежелательной реакции за эти месяцы. Но нежелательные реакции всегда могут быть — они индивидуальны.

Дереш заключил, что "раздутая ситуация", повлекшая ущерб заводу, была "заказом конкурентов".

С чего все началось

Первый трагический случай произошел 16 января текущего года в деревне Тюрли Молодечненского района. 31-летняя женщина скончалась после инъекции антибиотика, сделанной фельдшерами. Ампулу с лекарством (препаратом "Цефтриаксон") она принесла с собой. У погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.

Спустя два дня школьник из Борисова попал в реанимацию с анафилактическим шоком после инъекции "Цефтриаксона". Третий случай анафилактического шока произошел в тот же день, в Ганцевичах.

После этого под временный запрет попали порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах "Цефтриаксон" (серия 210215) и раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл "Лидокаина гидрохлорид" (серия 650910). Запрет касался именно лекарств борисовского производства.

Индивидуальные реакции

Sputnik изучил инструкцию по применению "Цефтриаксона". В Беларуси он продается под разными наименованиями и от разных производителей. Отпускается препарат строго по рецепту врача.

Согласно инструкции, применяется этот антибиотик при бактериальных инфекциях, бактериальном менингите, сепсисе, для лечения инфицированных ран и ожогов, брюшном тифе и сальмонеллезе. Побочные реакции на цефтриаксон возможны в виде сыпи, зуда, жара или озноба, а также возможны головная боль, головокружение, тошнота и другие нежелательные реакции.

По словам медиков, резонансные случаи анафилактического шока могут быть не связаны с качеством лекарственных препаратов.

Как отметил вице-премьер и экс-министр здравоохранения Василий Жарко, в Беларуси в минувшем году было зарегистрировано около 20-25 случаев аллергической реакции именно на "Цефтриаксон". При этом ежегодно в стране используют пять миллионов ампул лекарства и столько же идет на экспорт.

Нежелательные же реакции зарегистрированы с препаратами как российского, так и белорусского и польского производства. "Это индивидуальные реакции", — заключил Жарко.