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В Бресте директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 11,5 тысяч долларов

28.06.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в отношении 47-летнего директора частного предприятия по производству пластиковых окон, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Руководитель фирмы подозревается в том, что с целью уклонения от уплаты налогов умышленно занизил налоговую базу для исчисления налога на прибыль. Своими действиями директор нанес ущерб государству в крупном размере — более 22 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

«Следствием принимаются меры для обеспечения возмещения ущерба», — добавила Марина Дранькова.

 
 
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Руководитель частного предприятия подозревается в том, что с целью уклонения от уплаты налогов умышленно занизил налоговую базу для исчисления налога на прибыль.

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