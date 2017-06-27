В Бресте директора фирмы подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 11,5 тысяч долларов

Следователи возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в отношении 47-летнего директора частного предприятия по производству пластиковых окон, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Руководитель фирмы подозревается в том, что с целью уклонения от уплаты налогов умышленно занизил налоговую базу для исчисления налога на прибыль. Своими действиями директор нанес ущерб государству в крупном размере — более 22 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

«Следствием принимаются меры для обеспечения возмещения ущерба», — добавила Марина Дранькова.