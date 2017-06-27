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Более 8% зарегистрировавшихся абитуриентов не пришли на ЦТ по истории

28.06.2017 19:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. Более 8% абитуриентов, зарегистрировавшихся на централизованное тестирование (ЦТ) по истории, на пришли на испытание, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ).

ЦТ по истории Беларуси прошло 28 июня. Планировалось, что участие в нем примут 25,5 тысяч абитуриентов. Однако, согласно данным РИКЗ, в пункты сдачи не пришли более 8% зарегистрировавшихся.

"Это абсолютно нормально. Кто-то передумал, кто-то заболел", — сказал директор РИКЗ Николай Феськов.

Он отметил, что ЦТ прошло в штатном режиме. Каких-либо нарушений зафиксировано не было.

Отмечается, что абитуриенты, которые не пришли на ЦТ по уважительным причинам, смогут пройти его в резервные дни — 6, 8 и 10 июля в БГУ.

Следующее ЦТ — по географии — пройдет в Беларуси 30 июня.

К слову, большинство абитуриентов уже завершили сдачу ЦТ, а по некоторым предметам (русский и белорусский языки, обществоведение) уже даже известны результаты.

 
Теги: Минск
 
 
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В РИКЗ отметили, что ЦТ прошло в штатном режиме - члены организационных комиссий не зарегистрировали никаких нарушений.

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