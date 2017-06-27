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Более 8% зарегистрировавшихся абитуриентов не пришли на ЦТ по истории
28.06.2017 19:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. Более 8% абитуриентов, зарегистрировавшихся на централизованное тестирование (ЦТ) по истории, на пришли на испытание, сообщает
ЦТ по истории Беларуси прошло 28 июня. Планировалось, что участие в нем примут 25,5 тысяч абитуриентов. Однако, согласно данным РИКЗ, в пункты сдачи не пришли более 8% зарегистрировавшихся.
"Это абсолютно нормально. Кто-то передумал, кто-то заболел", — сказал директор РИКЗ Николай Феськов.
Он отметил, что ЦТ прошло в штатном режиме. Каких-либо нарушений зафиксировано не было.
Отмечается, что абитуриенты, которые не пришли на ЦТ по уважительным причинам, смогут пройти его в резервные дни — 6, 8 и 10 июля в БГУ.
Следующее ЦТ — по географии — пройдет в Беларуси 30 июня.
К слову, большинство абитуриентов уже завершили сдачу ЦТ, а по некоторым предметам (русский и белорусский языки, обществоведение) уже даже известны результаты.
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В РИКЗ отметили, что ЦТ прошло в штатном режиме - члены организационных комиссий не зарегистрировали никаких нарушений.
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