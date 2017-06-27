Ко Дню города возле филармонии хотят открыть памятник Мулявину

Памятник Владимиру Мулявину установят в сквере за филармонией. Предполагается, что открытие состоится в начале сентября — в канун праздника города, рассказал агентству « Минск-Новости » автор проекта, архитектор Александр Кострюков.



Изображение с сайта minsknews.by

В 2014 году памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля «Песняры» открыли на его родине в Екатеринбурге. Над памятником тогда работал белорусский скульптор Сергей Логвин. Планировалось, что в скором времени и в Минске появится ответный дар российской стороны. Власти Екатеринбурга решили сделать подарок к 950-летию белорусской столицы.

Недавно стало известно, что это будет не копия скульптуры, установленной в родном городе Владимира Мулявина, а совершенно другая композиция. Ее автор — Александр Кострюков. Именно он ранее создал мемориальную доску, размещенную на доме, где жил Мулявин, и надгробие на могиле музыканта.

— Примерно 10 лет назад с вдовой Светланой Пенкиной и детьми Владимира Георгиевича мы обсуждали идею установки памятника артисту возле филармонии, — рассказывает Кострюков. — Тогда мы говорили, что единственное подходящее место для этого — сквер за зданием. А поскольку территория там небольшая, то напрашивалась не монументальная, а своего рода камерная композиция. Потому решили изобразить музыканта сидящим и изваять скульптуру высотой примерно около двух метров, то есть чуть крупнее, чем в реальности. Причем предлагалось разместить ее без постамента, на одном уровне с проходящими людьми.

Были сделаны разные варианты, один из них и стал окончательным. Сейчас автору предстоит за короткий срок вылепить модель в натуральную величину и подготовить формы для отливки в бронзе.

— Придется работать очень быстро, — говорит Александр. — Но мне не впервые. Когда создавал надгробие Мулявину из гранита, последние недели почти не спал, чтобы завершить и установить памятник ко дню рождения Песняра 12 января 2006 года. Тогда у меня было всего 4 месяца. Поэтому иногда приходилось работать почти круглые сутки да еще на морозе, но успел.

Скульптор рассказывает, что лично знал руководителя «Песняров». Первый раз пообщался с ним еще в юношеском возрасте, когда музыканты приезжали с концертом в Гродно, где жил Кострюков.

— Я тогда освоил гитару и играл в самодеятельном коллективе. К нам в город часто приезжали выступать известные советские исполнители. Так состоялось и знакомство с Мулявиным. Позже, в Минске, работал художником комбинированных съемок на «Беларусьфильме» в картине «Ясь и Янина», где снимался весь коллектив «Песняров». Тогда постоянно видел музыканта на съемочной площадке. Отношу себя к ценителям творчества Владимира Георгиевича. Именно его личность вдохновила меня участвовать в конкурсе на памятник Мулявину.