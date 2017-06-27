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Директора стадиона в Молодечно подозревают в фиктивном трудоустройстве родственника

28.06.2017 19:50 — Новости Общества | Tut.by  
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На городской стадион в Молодечно уборщиком был трудоустроен человек, который не выполнял свои обязанности, однако исправно в течение 5 лет получал зарплату. Двое уборщиков, которые действительно трудились на стадионе, о существовании коллеги и не догадывались, сообщает подробности УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, фиктивно трудоустроил своего родственника директор спортучреждения в 2013 году.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что данная должность предполагала ненормированный рабочий день, к тому же не имела четко фиксируемого объема работы. Получалось, что двое уборщиков исправно являлись на работу, выполняли свои функции, а о существовании третьего коллеги даже не знали, указывают правоохранители. Тем временем на карточку фиктивного рабочего ежемесячно начислялись якобы заработанные денежные суммы.

— В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий мы пришли к выводу, что начисленные суммы подозреваемый регулярно снимал с карточки и использовал денежные средства по собственному усмотрению. Общая сумма похищенного составляет 12 919 рублей. Есть основания полагать, что схема фиктивного трудоустройства работала не единожды, — пояснил начальник ОБЭП Молодечненского РОВД Дмитрий Жартун.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями»). Проводится расследование.

 
 
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По предварительной информации, фиктивно трудоустроил своего родственника директор спортучреждения в 2013 году.

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