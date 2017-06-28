МИНСК, 28 июн — Sputnik. Бывший настоятель церкви Святого Духа в поселке Гатово Константин Бурыкин, которому предъявлено обвинение в обороте оружия и боеприпасов, 29 июня предстанет перед судом.



© Sputnik / Виктор Толочко Митрополит Павел о Бурыкине: он занимался не тем, что обещал Богу

Резонансное уголовное дело в отношении "батюшки со свастикой" будет рассматривать суд Заводского района Минска.

Священник Бурыкин был задержан в конце осени 2016 года. За день до задержания предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел освободил его от управления приходом и передал его дело в церковный суд. От прихожан в Экзархат БПЦ поступала информация о "деятельности" священника из Лошицы.

"29 июня в 14:00 суд Заводского района Минска начинает судебное разбирательство по данному уголовному делу. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 295, ч. 3 ст. 295 "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в суде Заводского района.

Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Расследование уголовного дела священника из Гатово длилось почти полгода, с ноября 2016 обвиняемый находится в следственном изоляторе, мера пресечения — заключение под стражу — не менялась.



© Фото: Приход Храма Святого Духа Гатово Константин Бурыкин с прихожанами возле храма, архивное фото

Бурыкин не скрывал, что с начала 90-х годов прошлого века придерживался неонацистских взглядов, в сети интернет были опубликованы его фото с обнаженным торсом. На теле мужчины видны татуировки с неонацистской символикой.

Он не лишен сана священника, после того, как будет вынесено решение суда, Бурыкин предстанет перед церковным судом.