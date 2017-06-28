ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд над "батюшкой со свастикой" начнется в Минске 29 июня

28.06.2017 22:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Бывший настоятель церкви Святого Духа в поселке Гатово Константин Бурыкин, которому предъявлено обвинение в обороте оружия и боеприпасов, 29 июня предстанет перед судом.

Суд над "батюшкой со свастикой" начнется в Минске 29 июня
© Sputnik / Виктор Толочко
Митрополит Павел о Бурыкине: он занимался не тем, что обещал Богу

Резонансное уголовное дело в отношении "батюшки со свастикой" будет рассматривать суд Заводского района Минска.

Священник Бурыкин был задержан в конце осени 2016 года. За день до задержания предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел освободил его от управления приходом и передал его дело в церковный суд. От прихожан в Экзархат БПЦ поступала информация о "деятельности" священника из Лошицы.

"29 июня в 14:00 суд Заводского района Минска начинает судебное разбирательство по данному уголовному делу. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 295, ч. 3 ст. 295 "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в суде Заводского района.

Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Расследование уголовного дела священника из Гатово длилось почти полгода, с ноября 2016 обвиняемый находится в следственном изоляторе, мера пресечения — заключение под стражу — не менялась.

Суд над "батюшкой со свастикой" начнется в Минске 29 июня
© Фото: Приход Храма Святого Духа Гатово
Константин Бурыкин с прихожанами возле храма, архивное фото

Бурыкин не скрывал, что с начала 90-х годов прошлого века придерживался неонацистских взглядов, в сети интернет были опубликованы его фото с обнаженным торсом. На теле мужчины видны татуировки с неонацистской символикой.

Он не лишен сана священника, после того, как будет вынесено решение суда, Бурыкин предстанет перед церковным судом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Священник Бурыкин обвиняется в хранении боеприпасов и огнестрельного оружия, ему грозит до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Профсоюзы начали мониторинг цен по всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика