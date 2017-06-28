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Суд над "батюшкой со свастикой" начнется в Минске 29 июня
28.06.2017 22:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. Бывший настоятель церкви Святого Духа в поселке Гатово Константин Бурыкин, которому предъявлено обвинение в обороте оружия и боеприпасов, 29 июня предстанет перед судом.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Священник Бурыкин был задержан в конце осени 2016 года. За день до задержания предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел освободил его от управления приходом и передал его дело в церковный суд. От прихожан в Экзархат БПЦ поступала информация о "деятельности" священника из Лошицы.
"29 июня в 14:00 суд Заводского района Минска начинает судебное разбирательство по данному уголовному делу. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 295, ч. 3 ст. 295 "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили Sputnik в суде Заводского района.
Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Расследование уголовного дела священника из Гатово длилось почти полгода, с ноября 2016 обвиняемый находится в следственном изоляторе, мера пресечения — заключение под стражу — не менялась.
Константин Бурыкин с прихожанами возле храма, архивное фото
Бурыкин не скрывал, что с начала 90-х годов прошлого века придерживался неонацистских взглядов, в сети интернет были опубликованы его фото с обнаженным торсом. На теле мужчины видны татуировки с неонацистской символикой.
Он не лишен сана священника, после того, как будет вынесено решение суда, Бурыкин предстанет перед церковным судом.
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Священник Бурыкин обвиняется в хранении боеприпасов и огнестрельного оружия, ему грозит до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.
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