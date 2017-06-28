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Профсоюзы начали мониторинг цен по всей Беларуси
28.06.2017 21:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в Беларуси и передала результаты в Министерство антимонопольного регулирования (МАРТ), сообщили белорусские государственные телеканалы.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Инициативу ФПБ о проведении рейдов так называемого "народного контроля", во время которых проверяют обоснованность цен на товары, поддержал глава государства.
ФПБ сегодня проверила цены на товары в 100 магазинах по всей республике. "Народный контроль" мониторил стоимость 40 товаров, в числе которых хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, рыба.
Как отметил председатель ФПБ Михаил Орда, рейды показали, что "есть разница цен на одни и те же товары в зависимости от регионов республики".
Орда также сообщил, что несмотря на то, что сельхозпроизводители пытаются снизить себестоимость продукции, цены на нее растут после переработки, кроме этого, цену поднимает и торговля.
Материалы проверки ФБП передала в МАРТ, где сегодня они были рассмотрены и обсуждены, данная практика продолжится, отметил Орда.
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Председатель ФПБ не понимает, почему на одни и те же продовольственные товары цены разные в зависимости от региона Беларуси.
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