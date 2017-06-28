Профсоюзы начали мониторинг цен по всей Беларуси

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в Беларуси и передала результаты в Министерство антимонопольного регулирования (МАРТ), сообщили белорусские государственные телеканалы.



© Sputnik/ Виктор Толочко ФПБ рассказала, как будет работать народный контроль

Инициативу ФПБ о проведении рейдов так называемого "народного контроля", во время которых проверяют обоснованность цен на товары, поддержал глава государства.

ФПБ сегодня проверила цены на товары в 100 магазинах по всей республике. "Народный контроль" мониторил стоимость 40 товаров, в числе которых хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, рыба.

Как отметил председатель ФПБ Михаил Орда, рейды показали, что "есть разница цен на одни и те же товары в зависимости от регионов республики".

Орда также сообщил, что несмотря на то, что сельхозпроизводители пытаются снизить себестоимость продукции, цены на нее растут после переработки, кроме этого, цену поднимает и торговля.

Материалы проверки ФБП передала в МАРТ, где сегодня они были рассмотрены и обсуждены, данная практика продолжится, отметил Орда.