МИНСК, 28 июн — Sputnik. Еще четверо фигурантов уголовного дела уголовного дела о создании незаконного вооруженного формирования в Беларуси вышли на свободу из СИЗО, сообщил не зарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Следственный комитет в июне принял в производство так называемое "дело патритов", после того как КГБ принял решение по статье 293 о прекращении уголовного преследования всех фигурантов. По словам председателя СК Ивана Носкевича, решение по этому делу не будет связано с политикой.

В среду вечером из СИЗО КГБ вышли четверо фигурантов дела о незаконном вооруженном формировании: Владимир Румянцев, Тимур Пашкевич, Александр Евдахо и Виктор Данилов

По сведениям правозащитников, после сегодняшнего освобождения очередной группы обвиняемых под стражей могут оставаться семеро фигурантов дела о создании НВФ.

Напомним, накануне на свободу вышли Сергей Стрибульский, Александр Зимницкий и Владимир Федоров. Он были отпущены под подписку о невыезде.

По информации родственников и знакомых задержанных по данному делу, в среду на свободу может выйти еще один человек.

КГБ Беларуси в марте возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках, было задержано около 30 человек, некоторые позднее были отпущены из СИЗО. В апреле комитет возбудил уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования. Тогда соответствующие обвинения были предъявлены 20 лицам. Позднее КГБ прекратил уголовное преследование ряда лиц по делу о подготовке массовых беспорядков и 16 июня передал в СК дело по обвинению этих лиц в создании незаконного вооруженного формирования.