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Абитуриенты получили результаты ЦТ по математике
28.06.2017 20:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по математике стали известны вечером в среду.
© Sputnik / Виктор Толочко
Абитуриенты белорусских вузов — более 50 тысяч человек по всей республике — сдавали ЦТ по математике 18 июня.
После ожидания длиной в десять дней абитуриенты наконец получили свои результаты за ЦТ по математике — они пришли по смс-рассылке вечером 28 июня.
На сайте РИКЗ баллы за ЦТ по математике можно будет посмотреть уже в четверг днем.
Общую статистику сдачи ЦТ-2017 Минобразования подведет после проведения резервных дней сдачи тестирования.
На этой неделе также ожидается появление результатов ЦТ по биологии и иностранным языкам.
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Первыми узнали свои баллы абитуриенты, подписанные на смс-рассылку РИКЗ.
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