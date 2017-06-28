Абитуриенты получили результаты ЦТ по математике

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) по математике стали известны вечером в среду.



© Sputnik / Виктор Толочко Более 8% зарегистрировавшихся абитуриентов не пришли на ЦТ по истории

Абитуриенты белорусских вузов — более 50 тысяч человек по всей республике — сдавали ЦТ по математике 18 июня.

После ожидания длиной в десять дней абитуриенты наконец получили свои результаты за ЦТ по математике — они пришли по смс-рассылке вечером 28 июня.

На сайте РИКЗ баллы за ЦТ по математике можно будет посмотреть уже в четверг днем.

Общую статистику сдачи ЦТ-2017 Минобразования подведет после проведения резервных дней сдачи тестирования.

На этой неделе также ожидается появление результатов ЦТ по биологии и иностранным языкам.