Ребенок выжил в серьезном ДТП под Минском благодаря автокреслу

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Автокресло спасло жизнь пятилетнему ребенку и уберегло его от травм в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и фуры в Минском районе, сообщили в ГАИ Минского райисполкома.

Авария произошла днем в среду, 28 июня, на 15-м километре трассы М-2 в направлении Борисова. Грузовой автомобиль Scania совершил столкновение с легковушкой Ford Fiestа, которая в этот момент остановилась для объезда препятствия. В малолитражке на заднем сиденье находился пятилетний ребенок — он был в автокресле и пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП малыш не пострадал.

Кроме ребенка, в авто находились еще три человека: женщина-водитель и двое пассажиров. Пассажиры получили травмы и были доставлены в столичную больницу скорой помощи.