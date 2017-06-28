ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ребенок выжил в серьезном ДТП под Минском благодаря автокреслу

28.06.2017 20:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Автокресло спасло жизнь пятилетнему ребенку и уберегло его от травм в дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и фуры в Минском районе, сообщили в ГАИ Минского райисполкома.

Авария произошла днем в среду, 28 июня, на 15-м километре трассы М-2 в направлении Борисова. Грузовой автомобиль Scania совершил столкновение с легковушкой Ford Fiestа, которая в этот момент остановилась для объезда препятствия. В малолитражке на заднем сиденье находился пятилетний ребенок — он был в автокресле и пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП малыш не пострадал.

Кроме ребенка, в авто находились еще три человека: женщина-водитель и двое пассажиров. Пассажиры получили травмы и были доставлены в столичную больницу скорой помощи. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трассе М-2 фура протаранила легковой автомобиль, в котором находились четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ко Дню города возле филармонии хотят открыть памятник Мулявину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика