Осужденные в колонии под Витебском осенью начнут дистанционно учиться в вузе

Этой осенью осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 3 в поселке Витьба в Витебском районе, сядут за парты, чтобы получить диплом о высшем образовании. Это стало возможным благодаря проекту, который реализуют совместно с Минским инновационным университетом.





В колонии № 3 уже подготовили компьютерный класс. Исправительное учреждение выделило и отремонтировало отдельное помещение, а вуз обеспечил его компьютерами и специальными программами. Осужденные будут заниматься дистанционно, срок обучения — 4 года, сообщил начальник ИК-3 Сергей Шаричков.

Занятия начнутся в сентябре — октябре. Уже собрали группу из 24 человек. Средний возраст будущих студентов — 25 лет, некоторые имеют незаконченное высшее или среднее специальное образование.

Осужденные смогут получить профессии менеджера, бухгалтера, финансиста, экономиста, маркетолога, логиста и пр. Оплачивать обучение будут сами — из денег, заработанных на производстве ИК-3, или из средств на своих лицевых счетах, свободных от возмещения ущерба, причиненного в результате преступления.

Подобный эксперимент уже прошел по инициативе Департамента исполнения наказаний МВД в женской колонии в Гомеле.





Еще один проект рассчитан на заключенных, которые не окончили школу. В колонии — 6 таких молодых людей. Экзамены они сдали экстерном, готовились к ним самостоятельно, в помощь — литература из местной библиотеки и консультации педагогов. Проект реализовали благодаря поддержке отдела образования, спорта и туризма Витебского райисполкома.

Уже не первый год осужденные в ИК-3 получают рабочую специальность. Педагоги Витебского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности обучают их профессиям швеи, столяра-станочника и резчика по дереву. Приобретенные навыки они применяют на производстве.





— Сегодня человек, попавший в места лишения свободы, даже не имея аттестата о среднем образовании, может восполнить этот пробел, после чего окончить колледж, за полгода освоить рабочую профессию, зарабатывать деньги на производстве колонии, а затем попытаться получить диплом о высшем образовании, которое будет востребовано после освобождения. Ведь если человек выходит за стены нашего учреждения с конкретной профессией, аттестатом и целью в жизни, меньше вероятность, что он снова совершит преступление, — считает Сергей Шаричков.

Специфика колонии под Витебском в том, что сюда попадают те, кто впервые лишен свободы. Средний возраст осужденных — 20−25 лет, когда, по сути, еще вся жизнь впереди.