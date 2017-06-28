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Концерты, ярмарки и спортивные мероприятия. Куда пойти в Бресте на День Независимости

29.06.2017 07:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Программа праздничных мероприятий ко Дню Независимости опубликована на сайте Брестского горисполкома.


30 июня

Праздник микрорайона Берёзовка «Беларусь молодая»

Микрорайон «Березовка» 17.00−21.00

1 июля

Праздничный концерт Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки «Это Беларусь страна моя»

ул. Советская, 33

18.00

2 июля

Вечер отдыха с Брестским городским оркестром духовой и эстрадной музыки, посвященным Дню Независимости Республики Беларусь

Парк культуры и отдыха, ул. Ленина, 3

17.00−19.00

3 июля

Площадь Свободы

Церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение»

10.00

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»

Возложение цветов к Вечному огню

11.00

Площадь Ленина

Выступление военных духовых оркестров города и Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки

21.20−22.00

Праздничный концерт «Квiтней, зямля бацькоў маiх», республиканская акция «Споем гимн вместе»

22.00−23.00

Парк культуры и отдыха (ул. Ленина, 3)

Презентация традиционных региональных брендов Брестской области «Наши традиции — наши достижения»

13.00−16.00

Ярмарка-ремесел «Город мастеров»

13.00−22.00

Концерт-презентация профсоюзных коллективов Брестской области

13.00−14.30

Праздник любительских объединений «Захапленні на любы густ»

14.30−18.00

Подведение итогов областного конкурса сувениров «Берасцейскі падарунак»

16.30−17.00

Концерт «Беларусь гасцінная» с участием любительских коллективов Брестской области и областного клуба «Содружество» ГУК «БрООКЦ»

14.30−18.00

Городской парный турнир среди любителей по теннису

9.00−20.00

Городской турнир по теннису среди детей до 10 лет

9.00−20.00

Открытое первенство по айсштоку г. Бреста

(Площадки для айсштока)

15.00−18.00

Организация работы торговых точек

10.00−21.00

ул. Советская

Областная фото-выставка «Беларусь на далоні»

ул. Советская, 54

11.00−19.00

Праздничная концертная программа творческих коллективов и исполнителей г. Бреста «Вітаем песняй цябе, Беларусь!»

ул. Советская 16.00−19.00

УК «Брестская областная библиотека им. М. Горького» бульвар Космонавтов, 48

Цикл книжных выставок, литературы и периодических изданий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь

10.00−19.00

ГУ «Брестский областной театр кукол»
Партизанский проспект, 15

Анимационная программа для детей «Мая радзіма Беларусь»

12.00

Кинотеатр «Беларусь», ул. Советская, 62

Кинолектории «Я этой страной бесконечно горжусь», с демонстрацией белорусских фильмов «Беларусь. Документальная история», «Республика Беларусь ХХІ век», «Республика Беларусь, «Государственная граница»

ул. Советская, 62

Брестский областной краеведческий музей

Фотодокументальная выставка «Мы для победы ничего не пожалеем»

ул. Карла Маркса, 60 9.00−18.00

Набережная Ф. Скорины, 32

Музыкально-игровая программа «Мы дети твои, Беларусь»

11.00−12.30

Городской турнир по петанку среди любительских команд

13.00−16.00

Площадка у торгового центра «Экватор», ул. Гаврилова, 16

Праздник «З любоўю да Беларусі»

14.00−22.30
 
Теги: Брест
 
 
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Программа праздничных мероприятий ко Дню Независимости опубликована на сайте Брестского горисполкома.

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