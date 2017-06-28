Концерты, ярмарки и спортивные мероприятия. Куда пойти в Бресте на День Независимости

|
30 июня
|
Праздник микрорайона Берёзовка «Беларусь молодая»
|
Микрорайон «Березовка» 17.00−21.00
|
1 июля
|
Праздничный концерт Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки «Это Беларусь страна моя»
|
ул. Советская, 33
18.00
|
2 июля
|
Вечер отдыха с Брестским городским оркестром духовой и эстрадной музыки, посвященным Дню Независимости Республики Беларусь
|
Парк культуры и отдыха, ул. Ленина, 3
17.00−19.00
|
3 июля
|
Площадь Свободы
|
Церемония возложения цветов к памятнику «Освобождение»
|
10.00
|
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
|
Возложение цветов к Вечному огню
|
11.00
|
Площадь Ленина
|
Выступление военных духовых оркестров города и Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки
|
21.20−22.00
|
Праздничный концерт «Квiтней, зямля бацькоў маiх», республиканская акция «Споем гимн вместе»
|
22.00−23.00
|
Парк культуры и отдыха (ул. Ленина, 3)
|
Презентация традиционных региональных брендов Брестской области «Наши традиции — наши достижения»
|
13.00−16.00
|
Ярмарка-ремесел «Город мастеров»
|
13.00−22.00
|
Концерт-презентация профсоюзных коллективов Брестской области
|
13.00−14.30
|
Праздник любительских объединений «Захапленні на любы густ»
|
14.30−18.00
|
Подведение итогов областного конкурса сувениров «Берасцейскі падарунак»
|
16.30−17.00
|
Концерт «Беларусь гасцінная» с участием любительских коллективов Брестской области и областного клуба «Содружество» ГУК «БрООКЦ»
|
14.30−18.00
|
Городской парный турнир среди любителей по теннису
|
9.00−20.00
|
Городской турнир по теннису среди детей до 10 лет
|
9.00−20.00
|
Открытое первенство по айсштоку г. Бреста
(Площадки для айсштока)
|
15.00−18.00
|
Организация работы торговых точек
|
10.00−21.00
|
ул. Советская
|
Областная фото-выставка «Беларусь на далоні»
|
ул. Советская, 54
11.00−19.00
|
Праздничная концертная программа творческих коллективов и исполнителей г. Бреста «Вітаем песняй цябе, Беларусь!»
|
ул. Советская 16.00−19.00
|
УК «Брестская областная библиотека им. М. Горького» бульвар Космонавтов, 48
|
Цикл книжных выставок, литературы и периодических изданий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь
|
10.00−19.00
|
ГУ «Брестский областной театр кукол»
Партизанский проспект, 15
|
Анимационная программа для детей «Мая радзіма Беларусь»
|
12.00
|
Кинотеатр «Беларусь», ул. Советская, 62
|
Кинолектории «Я этой страной бесконечно горжусь», с демонстрацией белорусских фильмов «Беларусь. Документальная история», «Республика Беларусь ХХІ век», «Республика Беларусь, «Государственная граница»
|
ул. Советская, 62
|
Брестский областной краеведческий музей
|
Фотодокументальная выставка «Мы для победы ничего не пожалеем»
|
ул. Карла Маркса, 60 9.00−18.00
|
Набережная Ф. Скорины, 32
|
Музыкально-игровая программа «Мы дети твои, Беларусь»
|
11.00−12.30
|
Городской турнир по петанку среди любительских команд
|
13.00−16.00
|
Площадка у торгового центра «Экватор», ул. Гаврилова, 16
|
Праздник «З любоўю да Беларусі»
|
14.00−22.30
Комментарии