Браконьер из Мозырского района дважды за один день попался инспекторам природоохраны

Рыболова в течение одного дня дважды с поличным поймали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. В первый раз это произошло рано утром, сообщает телеканал « Мозырь ».

Мужчина вместе с приятелем в рыболовных угодьях Припяти ловил сетью. Их общий улов — 150-граммовая густера. Вред, причиненный окружающей среде и стоимость рыбы, составили чуть более 24 рублей.

Житель деревни Лучежевичи менее года назад уже попадался на аналогичном правонарушении, и если в сентябре это была административка, то сейчас уже речь шла об уголовном деле. Но мужчину повторное задержание не остановило — вечером он снова отправился на незаконный промысел и снова был задержан.

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