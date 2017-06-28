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Браконьер из Мозырского района дважды за один день попался инспекторам природоохраны

29.06.2017 07:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Рыболова в течение одного дня дважды с поличным поймали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. В первый раз это произошло рано утром, сообщает телеканал «Мозырь».

Мужчина вместе с приятелем в рыболовных угодьях Припяти ловил сетью. Их общий улов — 150-граммовая густера. Вред, причиненный окружающей среде и стоимость рыбы, составили чуть более 24 рублей.

Житель деревни Лучежевичи менее года назад уже попадался на аналогичном правонарушении, и если в сентябре это была административка, то сейчас уже речь шла об уголовном деле. Но мужчину повторное задержание не остановило — вечером он снова отправился на незаконный промысел и снова был задержан.

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Мужчина менее года назад уже попадался на аналогичном правонарушении, и если тогда это была административка, то сейчас речь шла об уголовном деле. Рыбака повторное...

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