Заразный Petya, восстание машин на польской границе и транспорт будущего - все за вчера

Доброе утро!

Погода сегодня опять невыносимая : грозы, град, сильные ливни и и ветер. При всем этом очень жарко — до 36 °C. Держитесь там. А пока не началось, вспомним, что было вчера.

ВАЖНОЕ

Нацбанк шестой раз за год снижает ставку рефинансирования : с 19 июля — 12% (сейчас — 13%).

Беларусь в очередной раз попала в низшую, третью группу стран в ежегодном докладе Госдепартамента США о торговле людьми в мире. Белорусские власти упрекают, например, в борьбе с тунеядцами в принуждении к труду безработных, студентов, нарко- и алкозависимых, госслужащих и, в отдельных случаях, критиков власти.

Недавние новости из Украины, России и даже Беларуси напоминали сюжет голливудского фильма про хакеров — вирус заблокировал компьютеры жизненно важных объектов, в том числе Чернобыльской АЭС , остановил работу крупных предприятий. Наше МВД подтвердило заражение сетей белорусских компаний, а вы обязательно прочтите, как компьютеры заражаются вирусом Petya и как от него защититься .





Суд отказал в иске кричевскому милиционеру, который пытался восстановиться на работе. Ну, ничего неожиданного, впрочем. «МВД не любит выносить сор из избы, было ясно, что в ситуации будет виноват тот, кто его вынес», — уверен подполковник Вусик. Он будет обжаловать решение.

ПОПУЛЯРНОЕ

На польской границе мини-восстание: водители часами стоят в очередях, а виной всему «платники» — счастливые владельцы пропуска, который дает право на неограниченное количество проездов «мимо колейки» к пункту пропуска, и люди, заранее забронировавшие себе за деньги время прохождения границы. Обстановка напряженная, народ сигналит и кричит: «Вы нас держите, чтобы платники проехали!», «Открывай шлагбаум!», «Зови директора!». Разбирались, в чем там дело .





Осторожней с приметами! В Китае вылет самолета задержали из-за 80-летней женщины: перед тем как подняться по трапу, она бросила девять монет «на удачу» — одна из них попала в двигатель.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Гомельский шестиклассник во время игры в снежки разбил однокласснице нос. Что здесь такого, спросите вы, с кем не бывает?.. Но родители ребят уже полтора года судятся из-за травмы, полученной девочкой , — и Сашина семья по решению суда должна выплатить оппонентам три тысячи триста рублей ущерба. Мать мальчика уверена, что ее история — прецедент, который в дальнейшем может спровоцировать целую лавину подобных родительских исков.

Продолжаем цикл материалов «Династия» — о семьях, которые уже несколько поколений работают на одном предприятии. В этот раз рассказываем о семействе Белава — самой старой трудовой династии на МТЗ , чей общий стаж составляет 237 лет (237, Карл!) лет.

Рассказываем, как белоруска стала одной из лучших пауэрлифтерш мира . А ее тренер негодует: «Нас, пауэрлифтеров, нет даже в списках на оказание [государственной] поддержки. Сидим в подвалах, образно говоря… В нашей стране есть олимпийские виды спорта и остальные, которым говорят: «Вы уж как-нибудь сами!».

В Пуховичском районе построили испытательный полигон «струнного транспорта». 42.TUT.BY побывал на объекте и посмотрел, что удалось построить за два года ( раньше мы тоже там бывали ) изобретателю, который обещает устроить революцию в мировом транспорте.





Централизованное тестирование уже почти всё — вчера абитуриенты сдавали историю Беларуси. Мы же собрали 10 вопросов по школьной программе , чтобы вы тоже могли проверить свои знания. Пробуйте!

И напоследок обязательно посмотрите позитивное видео : щенок сенбернара подружился с 47 козлятами. Очень трогательно.

Все новости среды, 28 июня

Кстати. Сегодня расскажем вам, почему президент вдруг исключил из ландшафтно-рекреационной зоны участок в 1,7 га возле Нацбиблиотеки . Оставайтесь с нами — будет интересно!

Ваша редакция

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