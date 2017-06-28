Почему Лукашенко исключил из рекреационной зоны почти два гектара земли возле Нацбиблиотеки

На национальном правовом портале 28 июня опубликовали указ президента , которым из ландшафтно-рекреационной зоны исключается участок в 1,7 гектара возле Нацбиблиотеки. Мы узнали, зачем понадобилось это делать и что находится на этой территории.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чем рекреационная зона отличается от общественной?

Указ президента № 225 от 26 июня 2017 года вносит изменения в Генплан Минска. Согласно документа, участок в 1,76 гектара на пересечении улиц Филимонова и Скорины изымается из ландшафтно-рекрецационной зоны «ЛР» и переходит в общественную «О1». Для начала определим основные отличия между этими понятиями.



Изымаемый участок выделен красным. Библиотека расположена напротив через реку. Ее район тоже выделен красным

Так, согласно Генплана, ландшафтно-рекреационная зона «ЛР» — это озелененные территории многопрофильных и специализированных парков с высокими и средними рекреационными нагрузками (показателями посещаемости людьми без нанесения существенного ущерба). Грубо говоря, раньше эта территория была парком, где могли гулять минчане и не наносить особого вреда природе. Например, точно такой же режим действует у реки возле Нацбиблиотеки.

Теперь же эти 1,76 гектара стали общественной зоной «О1». Согласно Генплана, это зона многофункциональной застройки с преимущественным размещением объектов международного, национального и регионального уровней с максимальной для городского ядра интенсивностью застройки. Проще говоря, теперь там такой же режим, как возле «Дана Молл».

Что появилось на уже бывшем участке рекреационной зоны?

В указе президента сказано, что из 1,76 гектара новой общественной зоны, 1,3487 гектара предоставлено ООО «АЗНеман-М» в аренду до 1 января 2111 года. Эта компания аффилировна с азербайджанской компанией «Азнеман», которая занимается поставками белорусских товаров в Азербайджан.

И именно компании «Азнеман» еще в 2009 году президент согласился выделить без аукциона 1,3 гектара земли на пересечении Филимонова и Скорины. Это было сделано по ходатайству тогдашнего главы Минска Михаила Павлова, а в декабре 2011-го был подписан инвестдоговор.

Изначально здесь планировали в 2014 году построить ресторанный комплекс, но в итоге в 2017-ом открылся многофункциональный комплекс «Абшерон». Он занимает площадь в 17,7 тысяч квадратных метров.













«Абшерон» разделен на административную и ресторанную часть, а также там расположен Торговый дом Азербайджана. На сайте указано, что комплекс относится к классу «А». Больше ничего на этом участке строить не будут.