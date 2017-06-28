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Не будет парадов, не будет памяти: минчане о предстоящей демонстрации мощи
29.06.2017 07:29 — Новости Общества | Tut.by
Военные парады нужны для демонстрации мощи, для красоты и памяти, — такие аргументы за проведение демонстрации военной техники 3 июля высказали собеседники TUT.BY. Безусловно, были и те, кому репетиции парадов причиняют неудобства, и те, кто считает неразумным такое расходование бюджетных средств. Мы собрали мнение минчан о предстоящем событии во время подготовки к репетиции вечером, 28 июня.
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Военные парады нужны для демонстрации мощи, для красоты и памяти, - такие аргументы за проведение демонстрации военной техники 3 июля высказали собеседники TUT.BY.
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