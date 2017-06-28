ЧП с белорусами на отдыхе: что может предусмотреть страховой договор

Гибель минского милиционера в Испании всколыхнула весь интернет. И не только потому, что мужчина погиб, спасая детей. У его семьи возникли сложности с возвращением домой. Деньги на обратный билет собирали коллеги погибшего и простые люди. А сейчас стоит вопрос с транспортировкой тела: покроет ли расходы страховка, или семье придется взять траты на себя, а это немалые деньги.

Sputnik вспомнил случаи гибели белорусов на иностранных курортах и выяснил, почему нужно внимательно читать договор со страховщиками.

2013 год, Египет

Отдых на египетском курорте стал последним в жизни 25-летнего жителя Орши Алексея Колтунова. Сюда он приехал вместе супругой, на которой недавно женился. Солнце, море… Молодые радовались жизни и не ожидали, что беда придет внезапно. А пришла она после того, как пара отужинала в ресторане при отеле. На следующий день у Алексея появились первые признаки недомогания, но он решил отлежаться. Только через два дня, когда стало невмоготу, обратился к медикам, но было уже поздно — вскоре Алексей скончался.

На этом несчастья в семье не закончились. Возникли сложности со страховкой. Египетские врачи установили: причиной произошедшего стало употребление алкоголя. Страховая компания, получив медицинское заключение, сняла с себя ответственность и отказалась оплачивать расходы по возвращению тела в Беларусь, назвав случай не страховым. Родственники же погибшего доказывали: тот отравился едой в ресторане. Однако супруга Алексея, не зная, подписала отказ от вскрытия. Что также дало основание признать случай не страховым. Деньги на транспортировку тела на родину собирали всем миром.



© Фото: ВКонтакте / Владимир Говенко Владимир скончался во время отдыха в Египте в 2015 году

2015 год, Египет

Поездка на отдых в эту страну закончилась печально и для 28-летнего минчанина Владимира Говенко. На отдых он отправился вместе с другом.

Как рассказывали очевидцы, белорус выпил два-три алкогольных коктейля, искупался в бассейне, лег на лежак и заснул. В какой-то момент они заметили, что у него "посинели губы" и вызвали скорую, но медикам спасти туриста не удалось.

Родственники погибшего уверяли: он умер от остановки сердца. Но страховщики и слушать их не хотели. Смерть наступила из-за резкого падения артериального давления, остановки сердечной мышцы, связанной с употреблением алкоголя — таково было их заключение. Случай снова признали не страховым.

И в этой ситуации семье погибшего пришлось собирать деньги, чтобы транспортировать его тело в Беларусь. Это стоило им почти три тысячи долларов.



© Фото: ВКонтакте / Алексей Колтунов Алексей Колтунов скончался на отдыхе в Египте в 2013 году

2016 год, Вьетнам

В феврале прошлого года в районе города Далат утонул 26-летний житель Гомельского района, путешественник Виктор Бондаренко, которого еще называли Индейцем.

Парень прыгнул в озеро у подножия водопада Понгур — одного из самых высоких во Вьетнаме — и тут же начал тонуть. Люди попытались помочь ему, но безуспешно. Прибывшие на место спасатели не сразу обнаружили тело. В операции участвовало 100 специалистов. Индейца отыскали только на следующий день.

Парень путешествовал автостопом, и, по всей видимости, у него страховки не было. Все траты легли на плечи родных. Родственники решили кремировать тело и доставить прах на родину. Был объявлен сбор средств. Известно, что одна только кремация обошлась в 2200 долларов.



© Фото: ВКонтакте / Виктор Бондаренко Виктор Бондаренко был путешественником по прозвищу Индеец

Мнение страховщиков

В первых двух случаях белорусы страховались в российских компаниях.

"Там к страховке более жесткое отношение, чем у нас. В ситуациях, где хоть каким-то образом упоминается алкоголь, а на отдыхе без него редко кто обходится, страховка не работает. Не покрываются расходы на лечение и если у человека произошло обострение хронического заболевания", — пояснили Sputnik в ведущей страховой компании Беларуси.

По словам специалистов, поскольку речь идет о добровольном страховании, каждая компания может устанавливать свои правила и разрабатывать перечень страховых и не страховых случаев. То есть клиентам надо внимательно читать договор.

Что касается претензий родственников погибших к местным медикам, то фабриковать дела тем нет смысла. Другой вопрос — выбираясь в какую-либо страну, особенно экзотическую, нужно трезво понимать, будет ли там оказана квалифицированная помощь.

"Почти у всех белорусских страховых компаний есть партнер, который представляет их интересы на месте. Эти партнеры от имени страховой компании собирают информацию, связываются с местными органами, чтобы понять, страховой ли это был случай и покрываются ли расходы страховкой. А потом принимаются решения", — пояснили собеседники агентства.

Мнение директора турфирмы

Планируя отдых, важно выбирать правильный вид страховки, и тогда защитить свои права будет проще, отмечает директор минской туристической фирмы Диана Синевая.

"Если люди едут на отдых, понимая, что там они будут кататься на велосипедах, купаться в аквапарках, или это горнолыжный курорт, то в таких случаях это должна быть не просто страховка от несчастных случаев — а страховка с повышающим коэффициентом", — рассказала директор.

Страховка — та вещь, на которой лучше не экономить. Это стоит учитывать при выборе страховой суммы.

"Если человек едет на отдых в Украину, то достаточно 20-30 тысяч долларов страховой суммы. Для Европы, экзотических стран лучше выбирать страховку с максимальным покрытием — 70 тысяч. Потому что там будет очень дорого обходиться лечение. Да и роковые случайности лучше предусмотреть — чтобы все процедуры, связанные с возвращением (не дай Бог) тела, входили в стоимость", — поясняет Диана Синевая.

Белорусские страховщики в большинстве своем считают не страховым случаем тот, когда турист выпивал, и именно этот факт вызвал ЧП. Как и факт сознательного риска. В практике Дианы была история, когда белорусы решили покататься на лыжах в запрещенной зоне и травмировались. Страховщики констатировали, что те намеренно причинили себе вред.

Советы юриста

Как правило, туроператор предлагает оформить страховку прямо в офисе. Но управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев не рекомендует этого делать по нескольким объективным причинам.

Во-первых, туроператор в этом случае является просто агентом страховой компании и предложит стандартный минимальный страховочный пакет и вряд ли ответит на все интересующие вопросы. Во-вторых, подходить к выбору страховой компании нужно не менее, а может быть, и более тщательно, чем к выбору турагентства — речь идет о безопасности.



© Sputnik / Виктор Толочко Управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев

Существует несколько видов страхования, и чаще всего при поездке за пределы страны туристу предлагают "Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу". Но можно взять расширенный пакет страхования (например, страхование при активном виде отдыха или экстремальном отдыхе). Поскольку то же посещение аквапарка может быть впоследствии рассмотрено как занятие экстремальными видами спорта.

К страховому полису прикладывается договор страхования, который создан на основании правил страхования. Они, в свою очередь, утверждаются Минфином и находятся в открытом доступе. Поэтому прежде, чем идти в офис страховой компании, стоит ознакомиться с правилами.

Узнавайте, какая ассистанс-компания будет работать с вами на территории страны пребывания, по каким номерам телефонов и с кем можете связаться в режиме 24/7, как далеко от места вашего пребывания находится медицинское учреждение, куда обязаны обратиться по страховому случаю. Если медицинское учреждение находится, например, в другом городе, то за чей счет и как будет осуществляться транспортировка.

Стоит заострить свое внимание на пункте о правилах обращения. Часто страховые компании предусматривают страховой случай только при вторичном обращении, а первое обращение за помощью осуществляется за счет клиента.

Уточняйте внутренние правила страны пребывания, поскольку в некоторых страховых полисах указывается понятие "франшизы", и это напрямую означает, что человеку не окажут помощь, пока он не оплатит оную своими деньгами, то есть эта сумма собственного участия страхователя в расходах.

Узнавайте, можете ли воспользоваться своей страховкой прямо на территории отеля. В большинстве случаев в отеле есть врач, но его услуги являются для туристов платными и покрыть расходы можно только вернувшись в родную страну и только после тщательной проверки со стороны страховой компании.