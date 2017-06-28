МИНСК, 29 июн — Sputnik. Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в Москве. Об этом сообщила в четверг его гражданская жена Александра Куцевол.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что Яковлев госпитализирован в одну из московских больниц в тяжелом состоянии — у него диагностировали двустороннее воспаление легких.

По образованию Олег был атером, он окончил ГИТИС, где учился в мастерской Людмилы Касаткиной. В 1997 году снялся в видеоклипе на песню "Кукла" вместе с участниками группы "Иванушки International". С марта 1998 года стал полноправным солистом группы.

Солистом "Иванушек" Яковлев стал вскоре после ухода Игоря Сорина, который спустя несколько лет покончил жизнь самоубийством.

Яковлев исполнил композицию "Тополиный пух", после которой поклонники "Иванушек" приняли его как полноправного солиста коллектива.

В 1999 году вышел альбом группы "Об этом я буду кричать всю ночь", в записи которого принимал участие Олег Яковлев в качестве полноправного солиста. Следующим альбомом группы стал диск "Подожди меня" (2000), за ним последовал "Олег, Андрей, Кирилл", вышедший в 2002 году. В него вошли такие хиты группы, как "Золотые облака", "Безнадега.ру", "Капелька света". Следующий альбом группы "10 лет во Вселенной" вышел в 2005 году.

Продюсерский центр Игоря Матвиенко окажет содействие в организации прощания и похорон артиста. По желанию Олега Яковлева его тело кремируют.