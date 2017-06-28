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Мининформ: с 1 июля обязательна возрастная маркировка СМИ

29.06.2017 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Знаки возрастных категорий с 1 июля будут обязательны для всех средств массовой информации и печатных изданий, напомнили в Министерстве информации Беларуси.

Мининформ: с 1 июля обязательна возрастная маркировка СМИ
© Sputnik / Виктор Толочко
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Необходимость возрастных маркировок прописана поправками в законы "О СМИ" и "Об издательском деле". Цель подобных знаков — защитить детей от информации, которая может им навредить.

Как напомнили в Мининформе, с 1 июля этого года запрещается распространение на территории Беларуси СМИ, в том числе и иностранных, а также печатной продукции без знака возрастной категории.

Возрастные категории в Беларуси будут следующими: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

Для интернет-СМИ присвоение возрастной маркировки не является обязательным, однако в Мининформе уверены, что добровольное указание ценза будет "позитивно воспринято в обществе".

Есть в требованиях о присвоении возрастной маркировки и исключения. Например, теле- и радиопередачи в прямом эфире маркировать не надо. Нет необходимости присваивать категорию также передачам информационно-аналитического, информационного, культурно-просветительного, спортивного и духовно-просветительного характера.

Не придется присваивать маркировку и тем иностранным теле- и радиопрограмам, которые в Беларуси распространяются без изменения формы или содержания. Нет необходимости ставить категории и на обложке ведомственных изданий. Существует и ряд иных исключений.

 
Теги: Минск
 
 
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В законе есть ряд исключений - например, прямые эфиры на телевидении маркировать будет не обязательно.

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