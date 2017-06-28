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Власти хотят сделать бытовые услуги на селе более доступными
29.06.2017 10:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня подписал указ № 227 "Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Документ направлен на стимулирование предпринимательской активности, создание рабочих мест, обеспечение качества и доступности бытовых услуг в сельской местности, отметили там.
"Указом предусматривается возможность предоставления в 2017 году государственной поддержки в виде выделения из местных бюджетов субсидий (возмещения затрат) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на цели, связанные с оказанием бытовых услуг в сельской местности в рамках государственных программ", — пояснили в пресс-службе.
Ранее в Беларуси уже был принят ряд мер по развитию на селе торговли, предпринимательства, строительства, частного бизнеса. Эти отношения регулируются декретом президента №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности", который был подписан в мае 2012 года.
По указу бизнесмены в малых городах и в сельской местности освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на недвижимость, от уплаты ввозных таможенных пошлин по ряду товарных позиций.
Эти льготы не распространяются на ИП, которые уплачивают единый налог, а также на предприятия АПК, уплачивающих единый налог для производителей сельхозпродукции, а также на предприятия и организации, работающие по упрощенной схеме налогообложения. Не подпадают под эти льготы компании, оказывающие услуги в области агроэкотуризма, банки, страховые компании, резиденты СЭЗ и технопарков, риэлтерские компании и производители подакцизной продукции.
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Указ президента предусматривает выделение бюджетных субсидий тем, кто пожелает заняться оказанием бытовых услуг в сельской местности в рамках госпрограмм.
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