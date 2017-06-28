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Герои нашего времени: такие разные истории

29.06.2017 10:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Молодые фотографы из Ирана, Италии, Бангладеш и России в номинации "Портрет. Герой нашего времени" рассказывают удивительные и трагические истории о своих соотечественниках.

Сури Садегх из Ирана представил на конкурс имени Андрея Стенина проект "Жертвы контрабанды", в котором в лицах рассказывает о судьбах тех, кто из-за безработицы в стране вынужден, рискуя жизнью, зарабатывать незаконным способом.

Герои нашего времени: такие разные истории
© Sputnik/
Работа Садегха Сури (Иран) - участника Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Документальный фотограф и социолог из Санкт-Петербурга Мария Гельман в серии "Ты – моя" поделились историями российских женщин, переживших партнерское насилие в отношениях.

Герои нашего времени: такие разные истории
© Sputnik/
Снимок Марии Гельман (Россия) - участницы Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Проект фотографа из Омска Алексея Мальгавко "Дорога в школу", наоборот, полон добрыми эмоциями маленького Айдара Колдашива, который каждый день открывает для себя мир вокруг.

Герои нашего времени: такие разные истории
© Фото: Алексей Мальгавко, Россия
Дорога в школу

Данило Гарсиа Ди Мео в серии "Что?" разрушает стереотипы – его история о девушке, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота", но она мужественно справляется со всеми препятствиями на своем пути.

Герои нашего времени: такие разные истории
© Sputnik/
Работа Данило Гарсиа Ди Мео (Италия) - участника Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Россиянин Павел Волков в проекте "Космический мальчик" тоже поделился не историей болезни, а историей жизни изуродованного неизлечимой болезнью мальчика Кирилла, который редко покидает свою комнату, и лишь мечты о космосе помогают ему погрузиться в мир грез и неизведанного.

Герои нашего времени: такие разные истории
© Фото: Фандулвази Джайкло, ЮАР
Шорт-лист фотоконкурса имени Стенина: огород и серфинг, снег и краски
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Фотограф из Бангладеш Шахневаз Кхан снял проект "Беззвучный крик" о жизни тех детей своей страны, кому в ужасных условиях приходится работать на заводах и свалках вдали от дома и семей.

Выбрать лучшую фотоработу из десятков работ молодых фотографов со всего мира на сайте конкурса stenincontest.ru может любой пользователь Рунета при наличии аккаунта в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook или Twitter. Результаты онлайн-голосования будут объявлены 19 июля 2017 года на сайте конкурса.

Престижный международный приз для молодых фотографов будет вручен осенью 2017 года в Москве. По традиции до конца 2017 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 34 лет. Это единственная в России площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру. В 2016 году конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, со всех 5 континентов. Фотоработы победителей конкурса выставлялись в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме и других городах мира.

 
 
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Продолжается онлайн-голосование за лучшую работу Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

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