Герои нашего времени: такие разные истории

Молодые фотографы из Ирана, Италии, Бангладеш и России в номинации "Портрет. Герой нашего времени" рассказывают удивительные и трагические истории о своих соотечественниках.

Сури Садегх из Ирана представил на конкурс имени Андрея Стенина проект " Жертвы контрабанды ", в котором в лицах рассказывает о судьбах тех, кто из-за безработицы в стране вынужден, рискуя жизнью, зарабатывать незаконным способом.



© Sputnik/ Работа Садегха Сури (Иран) - участника Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Документальный фотограф и социолог из Санкт-Петербурга Мария Гельман в серии " Ты – моя " поделились историями российских женщин, переживших партнерское насилие в отношениях.



© Sputnik/ Снимок Марии Гельман (Россия) - участницы Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Проект фотографа из Омска Алексея Мальгавко " Дорога в школу ", наоборот, полон добрыми эмоциями маленького Айдара Колдашива, который каждый день открывает для себя мир вокруг.



© Фото: Алексей Мальгавко, Россия Дорога в школу

Данило Гарсиа Ди Мео в серии " Что? " разрушает стереотипы – его история о девушке, которой в двухлетнем возрасте поставили диагноз "глухота", но она мужественно справляется со всеми препятствиями на своем пути.



© Sputnik/ Работа Данило Гарсиа Ди Мео (Италия) - участника Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Россиянин Павел Волков в проекте " Космический мальчик " тоже поделился не историей болезни, а историей жизни изуродованного неизлечимой болезнью мальчика Кирилла, который редко покидает свою комнату, и лишь мечты о космосе помогают ему погрузиться в мир грез и неизведанного.

Фотограф из Бангладеш Шахневаз Кхан снял проект " Беззвучный крик " о жизни тех детей своей страны, кому в ужасных условиях приходится работать на заводах и свалках вдали от дома и семей.

Выбрать лучшую фотоработу из десятков работ молодых фотографов со всего мира на сайте конкурса stenincontest.ru может любой пользователь Рунета при наличии аккаунта в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook или Twitter. Результаты онлайн-голосования будут объявлены 19 июля 2017 года на сайте конкурса.

Престижный международный приз для молодых фотографов будет вручен осенью 2017 года в Москве. По традиции до конца 2017 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 34 лет. Это единственная в России площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру. В 2016 году конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, со всех 5 континентов. Фотоработы победителей конкурса выставлялись в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме и других городах мира.