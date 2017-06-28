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Герои нашего времени: такие разные истории
29.06.2017 10:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Молодые фотографы из Ирана, Италии, Бангладеш и России в номинации "Портрет. Герой нашего времени" рассказывают удивительные и трагические истории о своих соотечественниках.
Сури Садегх из Ирана представил на конкурс имени Андрея Стенина проект "
© Sputnik/
Работа Садегха Сури (Иран) - участника Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Документальный фотограф и социолог из Санкт-Петербурга Мария Гельман в серии "
© Sputnik/
Снимок Марии Гельман (Россия) - участницы Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Проект фотографа из Омска Алексея Мальгавко "
© Фото: Алексей Мальгавко, Россия
Дорога в школу
Данило Гарсиа Ди Мео в серии "
© Sputnik/
Работа Данило Гарсиа Ди Мео (Италия) - участника Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Россиянин Павел Волков в проекте "
© Фото: Фандулвази Джайкло, ЮАР
Фотограф из Бангладеш Шахневаз Кхан снял проект "
Выбрать лучшую фотоработу из десятков работ молодых фотографов со всего мира на сайте конкурса
Престижный международный приз для молодых фотографов будет вручен осенью 2017 года в Москве. По традиции до конца 2017 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 34 лет. Это единственная в России площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру. В 2016 году конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, со всех 5 континентов. Фотоработы победителей конкурса выставлялись в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме и других городах мира.
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Продолжается онлайн-голосование за лучшую работу Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
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